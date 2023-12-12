Кулеба заявил, что Венгрия не будет выступать против вступления Украины в ЕС

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что угроза того, что Венгрия выступит против вступления страны в Еевросоюз, снята. Такое заявление он сделал в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, Венгрия желает более медленного вступления Украины в ЕС. Однако, по результатам разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, Кулеба выразил уверенность, что угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства Украины в ЕС, снята.
По его словам, венгерская сторона подала Киеву сигнал, что в данном вопросе существует определенные окно возможностей. Однако Кулеба не уточнил, смог ли он заручиться обещанием Венгрии снять свои возражения на саммите ЕС 14-15 декабря.
При этом он подчеркнул, что никто не сможет остановить Украину от вступления в Евросоюз. Вопрос стоит только в том. Насколько быстро это произойдет.
Ранее Сийярто заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе об ожиданиях Будапешта. Так, Венгрия рассчитывает на возвращение венгерскому меньшинству в Закарпатье прав, которые были у них в 2015 году.
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По его словам, венгерская сторона подала Киеву сигнал, что в данном вопросе существует определенные окно возможностей. Однако Кулеба не уточнил, смог ли он заручиться обещанием Венгрии снять свои возражения на саммите ЕС 14-15 декабря.
«Работа продолжается, всё будет решаться в последний момент. Сейчас никто не может прогнозировать, насколько долго будет продолжаться саммит Евросоюза, может, всю ночь», - сказал Кулеба.
При этом он подчеркнул, что никто не сможет остановить Украину от вступления в Евросоюз. Вопрос стоит только в том. Насколько быстро это произойдет.
Ранее Сийярто заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе об ожиданиях Будапешта. Так, Венгрия рассчитывает на возвращение венгерскому меньшинству в Закарпатье прав, которые были у них в 2015 году.
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Элина Позднякова