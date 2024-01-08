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LCI: Запад может оставить Украину без помощи в случае ударов ВСУ по Белгороду

08 января 2024, 07:03
Фото: iStock/JARAMA

Фото: iStock/JARAMA

В случае, если Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут продолжать наносить удары по Белгороду, Запад может оставить Киев без финансовой помощи. Об этом заявила обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте.
«Мы отчетливо видим, что грань между гражданскими лицами и военными целями начинает серьезным образом стираться. Это риск», — подчеркнула журналист, отметив, что в столицах западных стран — Париже, Берлине, Риме, Лиссабоне и т.д. — за этим будут внимательно следить.

По её словам, в случае нарастания атак по приграничному российскому городу и увеличения числа погибших среди мирных жителей Белгорода, будет «сложнее соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной», так как на Западе якобы не поддерживают стратегию Украины, которая ведёт к гибели невинных людей.


Ранее в свете гибели мирных граждан в России и на Украине Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к снижению напряженности и защите гражданского населения. Тюрк подчеркнул важность соблюдения международного права всеми сторонами конфликта.

С начала прошлого года украинская армия осуществляла обстрелы территории Белгорода. Наиболее массированный случай произошел 30 декабря, в результате чего погибли 25 человек, а более 100 были ранены.

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#украина
#белгород
#финансирование
#помощь
#всу
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Принц Эндрю заперся дома после публикации документов по делу Эпштейна
Mirror: Британский принц Эндрю не выходит из дома из-за дела Эпштейна
08 января 2024, 03:12

Фото: РИА Новости/Игорь Самойлов

Брат короля Карла III, британский принц Эндрю не выходит из дома после публикации списка лиц, которые имеют отношение к делу обвиняемого в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет британское издание Mirror со ссылкой на собственные источники,
«У него не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошен», — отметил собеседник Mirror.

Ранее садовник Эпштейна Хуан Алесси рассказал, что принц Эндрю регулярно бывал в доме финансиста во Флориде, где получал эксклюзивные сеансы массажа.

В начале января федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов, содержащих список из более чем 150 имен, связанных с делом Джеффри Эпштейна. В этом списке, помимо брата британского короля, значатся такие личности, как экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, основатель Microsoft Билл Гейтс, а также астрофизик Стивен Хокинг.

Эпштейна судили за организацию сети, позволявшей ему злоупотреблять десятками молодых женщин. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми до своего ареста в июле 2019 года в Нью-Йорке, а в августе того же года, по официальной версии, покончил с собой в тюремной камере.

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#скандал
#секс
#великобритания
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Кличко задекларировал особняк в Гамбурге за четверть миллиарда гривен
«Страна»: Мэр Киева Кличко купил особняк в Гамбурге стоимостью 227 млн гривен
08 января 2024, 03:03

Мэр Киева Виталий Кличко купил элитный особняк в Германии за 227 млн гривен (более 536 миллионов рублей), пишет украинское издание «Страна.ua» cо ссылкой на декларацию о доходах градоначальника украинской столицы.
По данным издания, площадь особняка составляет 750 квадратных метров.

20 декабря киевский мэр получил особняк в качестве выплаты долга от зарегистрированной в США компании Maximum I LLC, которая ранее принадлежала его брату Владимиру Кличко, однако в мае 2023 года перешла в собственность Виталия.

«Страна» отмечает, что в Гамбурге Виталий Кличко имел особняк еще до того, как стал мэром. Немецкие СМИ сообщали, что он расположен в районе парка Отмаршен. После начала российской спецоперации бывшая жена Виталия Наталья Егорова рассказывала немецким журналистам, что принимает в этом доме беженцев с Украины.
#киев
#мэр
#недвижимость
#украина
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Зеленский призвал Европу «преподать России урок» за проведение СВО
РБК: Зеленский призвал европейцев наказать Россию за проведение СВО
08 января 2024, 02:04

Странам Европы следует преподать урок России за проведение специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА Новости. По его мнению, для этого Евросоюзу необходимо сформировать единую оружейную промышленность.
Украинский лидер призвал страны-члены Евросоюза «сформировать единую оружейную промышленность». Такой шаг, по его мнению, повысит вероятность успеха на поле боя и укрепит защиту континента в военном плане. Зеленский Политик также отдельно выделил вклад Швеции в общее производство военной техники для Украины.

Зарубежные СМИ считают, что без западной помощи Киев будет вынужден принять условия России для прекращения огня.
Если Украина не получит оружие, РФ, скорее всего, захочет установить контроль над большей территорией.

При этом, как неоднократно заявляли российские власти, Москва определит свою позицию в отношении Европы лишь после реализации целей спецоперации , и на первом месте в этом вопросе останутся принцип равноправия и учёт законных интересов всех сторон

Министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока ранее заявил в интервью финской газете Ilta-Sanomat, что невозможно создать будущую архитектуру безопасности в Европе без участия России. Отвечая на вопрос о том, какой путь выберет Запад во взаимодействии с Россией после завершения украинского кризиса, он отметил, что не может предсказать времени начала таких переговоров и участников.

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#россия
#украина
#европа
#сво
#владимир зеленский
#промышленность
#швеция
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Пентагон скрывает информацию о госпитализации министра обороны Остина
ТАСС: Пентагон не в курсе о сроках выхода на работу Ллойда Остина
08 января 2024, 01:21

Фото: Официальный сайт Пентагона

Министерство обороны США пока не может назвать точную дату выписки его главы Ллойда Остина после недавней госпитализации, говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, о котором сообщает ТАСС.
Тем временем американские законодатели требуют от военного ведомства пояснить, как вышло так, что о болезни и госпитализации Остина не знал даже госсекретарь США Энтони Блинкен (о чём последний заявил сам).

«Мы желаем министру Остину скорейшего выздоровления, но выражаем обеспокоенность тем, каким образом стало известно о состоянии его здоровья", — отмечается в совместном заявлении конгрессменов Майка Роджерса и Адама Смита из комитета Палаты представителей по делам вооружённых сил.

Республиканец из штата Алабама Роджерс является главой данного комитета, а представляющий штат Вашингтон Адам Смит — лидер демократического меньшинства в нём.

Остин попал в больницу 1 января, в понедельник, а конгресс узнал об этом лишь в пятницу, когда министр прибыл в медицинский центр Уолтера Рида. Информация шокировала высших должностных лиц, в том числе и советника американского президента Джейка Салливана, которые не были уведомлены о появившихся после медицинской процедуры осложнениях.

Издание Politico пишет, что Конгрессу сообщили о заболевании министра всего за 15 минут до публикации Пентагоном общедоступного пресс-релиза.

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#конгресс сша
#блинкен
#пентагон
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Байден: Конгресс США достиг соглашения о предотвращении шатдауна
07 января 2024, 23:40

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден заявил, что Конгресс США достиг соглашения о финансировании правительства, которое предотвращает «ненужный» шатдаун. Об этом пишет 7 января РИА Новости.
Ранее в интервью телекомпании CBS спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон рассказал, что республиканцы в Палате представителей «близки к сделке» с Белым домом по вопросу продолжения финансирования работы федерального правительства.

Как отмечает агентство Reuters, общий бюджет правительства США на 2024 год составит $1,6 трлн. Из них $886 млрд будут направлены на расходы в оборонной сфере.

Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг сообщала, что американское правительство в этом месяце может столкнуться с частичной приостановкой работы, так как Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год. Об этом Янг рассказала в рамках семинара для прессы, организованном на площадке газеты Christian Science Monitor.

Напомним, в октябре прошлого года запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу о двадцати четырех миллиардах помощи Украине был близок к тому, чтобы вызвать шатдаун в американском правительстве.

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#конгресс сша
#джозеф байден
#финансирование
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Полянский: Украинский кризис обнажил планы США в отношении России
07 января 2024, 21:03

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Кризис на Украине отчётливо показал, что основной целью Соединённых Штатов является максимально возможное ослабление и в конечном счёте уничтожение России. Такое мнение высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
НАТО всегда угрожало и продолжает угрожать существованию российского государства. А действия Североатлантического альянса после начала украинского конфликта стали просто вершиной и квинтэссенцией долгосрочной стратегии Вашингтона по снижению потенциала, а затем и полного уничтожения России, написал дипломат на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Полянский уверен, что НАТО фактически ведет войну против нашей страны руками своих посредников. Сам по себе украинский конфликт России никак не угрожает, поскольку скоро закончится, и исход его всем понятен. Однако дипломат отметил, что мир, несомненно, изменится после поражения Киева и призвал Запад не пренебрегать трансформацией хрупкой архитектурой безопасности Европы на основе принципов непоколебимой безопасности.

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#конфликт
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#мир
#twitter
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#полянский
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Захарова оценила идею создания вооружённых сил Евросоюза
Захарова об идее создания ВС ЕС: следует начать с разработки вакцины от COVID
07 января 2024, 16:16

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Прежде чем формировать вооружённые силы следует задуматься о создании вакцины от коронавируса или научиться гуманно охранять свои границы. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение о создании армии Евросоюза.
Ранее вице-премьер Италии, министр иностранных дел страны Антонио Таяни заявил о необходимости формирования вооружённых сил Евросоюза, которые позволили бы поддерживать мир и предотвращать конфликты.

В своём Telegram-канале Захарова предложила представителям Евросоюза начать с разработки собственной вакцины от коронавируса, гуманного отстаивания собственных границ, решения вопроса с беженцами и мигрантами. Лишь после этого можно создавать собственную армию, подчеркнула глава МИД.

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Politico: Орбан может временно возглавить Евросовет после отставки Мишеля

В ЕС обозначили роль России в будущей архитектуре безопасности Европы
#евросоюз
#армия
#мария захарова
#мид рф
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Politico: Орбан может временно возглавить Евросовет после отставки Мишеля
07 января 2024, 14:21

Фото: сайт Кремля

Председатель Евросовета Шарль Мишель намерен досрочно покинуть свой пост, чтобы принять участие в выборах в Европарламент. Его место может временно занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Нынешний глава Евросовета уйдёт в отставку в июле 2024 года, сообщает издание Politico, так как быть одновременно членом Европарламента запрещает устав организации. Лидерам ЕС предстоит достаточно быстро определить кандидатуру преемника. Это будет первый случая когда глава Совета Евросоюза покидает свой пост до истечения срока полномочий.

Венгрия с июля по декабрь как раз будет председательствовать в Евросовете, так что весьма вероятно, что обязанности главы организации в этот период будет исполнять глава венгерского правительства. В публикации отмечается, что «бесконтрольное правление» в ЕС Орбана, последовательного выступающего против интеграции Украины в европейское объединение, является как раз той ситуацией, которой главы остальных 26 стран-членов организации всеми силами хотели бы избежать.

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#пост
#ес
#венгрия
#евросоюз
#украина
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Сестра Ким Чен Ына пригрозила ударом по Южной Корее
Ким Е Чен: действия Южной Кореи будут иметь непоправимые последствия
07 января 2024, 13:55

Фото: iStock/ffikretow

Безосновательные действия военных и властей Южной Кореи приведут к непоправимым последствиям. Об этом заявила сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чен.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщает, что Ким Е Чен дала ответ на заявления представителей власти Южной Кореи об артиллерийских учениях северокорейских военных. Она отметила, что любые просчёты и ошибки со стороны военных южнокорейской армии приведут к негативным последствиям.

Она подчеркнула, что армия Северной Кореи всегда наготове, поэтому в случае возникновения хоть малейшей провокации со стороны Южной Кореи, последует мгновенный удар.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщало, что армия КНДР проводит учения в Жёлтом море. В ходе тренировки несколько снарядов упали около Северной разграничительной линии, которая фактически является морской границей между государствами.

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#южная корея
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#армия
#учения
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