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В случае, если Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут продолжать наносить удары по Белгороду, Запад может оставить Киев без финансовой помощи. Об этом заявила обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте.
«Мы отчетливо видим, что грань между гражданскими лицами и военными целями начинает серьезным образом стираться. Это риск», — подчеркнула журналист, отметив, что в столицах западных стран — Париже, Берлине, Риме, Лиссабоне и т.д. — за этим будут внимательно следить.По её словам, в случае нарастания атак по приграничному российскому городу и увеличения числа погибших среди мирных жителей Белгорода, будет «сложнее соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной», так как на Западе якобы не поддерживают стратегию Украины, которая ведёт к гибели невинных людей.
С начала прошлого года украинская армия осуществляла обстрелы территории Белгорода. Наиболее массированный случай произошел 30 декабря, в результате чего погибли 25 человек, а более 100 были ранены.
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