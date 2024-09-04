Кулебу планируют уволить с должности главы МИД Украины

Фото: сайт НАТО
Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу планируют снять с должности, сообщили источники издания «Украинская правда». В качестве его возможного преемника рассматривается нынешний заместитель главы МИД Андрей Сибига.
Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что на этой неделе в правительстве Украины могут произойти масштабные кадровые перестановки, в результате которых свои посты могут потерять Дмитрий Кулеба и министр юстиции Денис Малюська.
Подтверждая это, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что в ближайшее время ожидается значительное обновление правительства, которое затронет около 50% его состава. По информации источников, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вероятно, сохранит свою должность.
Ранее сообщалось, что Белый дом заявил, что США не планируют разрешать Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для нанесения дальних ударов по территории России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга для журналистов.
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Подтверждая это, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отметил, что в ближайшее время ожидается значительное обновление правительства, которое затронет около 50% его состава. По информации источников, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вероятно, сохранит свою должность.
Ранее сообщалось, что Белый дом заявил, что США не планируют разрешать Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для нанесения дальних ударов по территории России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга для журналистов.
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Елена Перлова