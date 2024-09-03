СМИ: F-16 могла сбить полученная не от США ПВО

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Истребитель США F-16, скорее всего, сбила не американская ПВО, высказал изданию Libre свое мнение французский эксперт Ксавье Тительман. Он со скепсисом отнесся к тому, что технику сбили при помощи Patriot, поскольку американские ПВО и истребители способны друг друга распознавать.
«Украинцы используют разные системы ПВО, не все из которых произведены на Западе. Все ли системы в стране были обновлены так, чтобы не сбить собственный истребитель? Мне это кажется маловероятным», — прокомментировал экс-служащий авиации французских ВМС.Он указал на то, что при отсутствии автоматических опознавательных систем, военные сами должны уведомлять друг друга о присутствии аппарата в воздухе. Крушение могло стать итогом отсутствия у команды данных про статус F-16.
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