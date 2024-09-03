Белый дом заявил, что США не планируют разрешать Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для нанесения дальних ударов по территории России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга для журналистов.
«Что касается нашей политики в части возможности разрешить ВСУ наносить удары американским оружием вглубь РФ, то ничего не поменялось, и процесса изменений не происходит», — подчеркнула Жан-Пьер.Таким образом, администрация Байдена продолжает придерживаться ранее установленных ограничений, несмотря на усиливающуюся напряженность в регионе.
Напомним, истребитель США F-16, скорее всего, сбила не американская ПВО, высказал изданию Libre свое мнение французский эксперт Ксавье Тительман. Он со скепсисом отнесся к тому, что технику сбили при помощи Patriot, поскольку американские ПВО и истребители способны друг друга распознавать.
Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует до последнего держать территорию под Курском, заявил в беседе с NBC News глава киевского режима Владимир Зеленский.
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Елена Перлова