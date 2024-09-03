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Зеленский сделал неожиданное заявление о нападении в Курской области

Зеленский: ВСУ будут до последнего держать территорию под Курском
03 сентября 2024, 21:14

Украинская сторона планирует до последнего держать территорию под Курском, заявил в беседе с NBC News глава киевского режима Владимир Зеленский. Он отметил, что Киев хочет создать прецедент для РФ, чтобы начать мирные переговоры.
«На данный момент нам это нужно», — сказал он.
Представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова говорила, что переговоров между Россией и Украиной в ближайшей перспективе быть не может по причине нападения боевиков ВСУ на российский регион.



Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что киевский режим не выражает заинтересованность в прекращении конфликта, поэтому он не заканчивается.

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Над Курской областью ликвидировали украинский БПЛА
Минобороны: над Курской областью ликвидировали украинский БПЛА
03 сентября 2024, 21:36

Фото: istockphoto/NiseriN

Над территорией Курской области сбит украинский дрон, доложили в Минобороны РФ.
«…Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — доложили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что при ударе российских войск по полтавскому тренировочному центру боевиков ВСУ, украинская сторона потеряла больше 300 военнослужащих.

Российская спецоперация в Донбассе продолжается. Киевский режим, по оценкам международного сообщества, делает все для дальнейшего усиления напряженности.

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#украина
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#курская область
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Появились новые цифры убитых и раненых боевиков ВСУ при ударе ВС РФ по Полтаве
ТАСС: при ударе по Полтаве убиты и ранены более 300 украинских боевиков
03 сентября 2024, 19:03

Фото: iStock/dzika_mrowka

При российском ударе по тренировочному центру ВСУ в Полтаве убито и ранено более 300 украинских боевиков, а также иностранных инструкторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в военной сфере.
«В результате ракетного удара убиты и ранены свыше 300 украинских боевиков. Однозначно среди них были иностранные инструкторы», — говорится в сообщении.

Украинские эксперты полагают, что конечное число погибших может составить до 600 человек. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая дала понять, что удар был нанесён в тот момент, когда проводилось построение личного состава. На Украине по факту происшедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

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WP показала серьезность потерь ВСУ кадрами с кладбища в Харькове
03 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Американская газета Washington Post показала огромные потери ВСУ, продемонстрировав видеоролик с кладбища в Харькове, который предоставила польская журналистка Анна Гусарская.
На видео можно увидеть десятки могил с флагами Украины. Уточняется, что ролик сняли в конце августа на кладбище в Харькове.

«Похоже, что могил убитых солдат стало в два раза больше, чем ровно год назад», — пишет, которая и предоставила изданию видео с кладбища.

Ранее сообщалось, что при российском ракетном ударе по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве погибли десятки военнослужащих. Количество пострадавших достигает 600 человек. Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук сообщил, что больницы города переполнены ранеными. Экс-парламентарий не исключил, что российские ракеты были наведены.

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Times: Удар по тренировочному центру в Полтаве стал самым страшным с начала СВО
03 сентября 2024, 18:39

Фото: istockphoto/lusia599

Российский ракетный удар по учебно-тренировочному центру войск связи Вооружённых сил Украины в Полтаве стал самым смертоносным за всё время вооружённого конфликта на Украине.
Об этом пишет британская газета The Times. В публикации указано, что не менее 47 человек погибли, более 200 получили ранения в результате одного из самых мощных авиаударов. При этом автор статьи Марк Беннеттс отмечает, что количество жертв может оказаться гораздо больше, так как разбор завалов продолжается, и пока не ясно, сколько ещё людей будет извлечено из-под развалин и сколько будет среди них живых.

Украинские эксперты полагают, что конечное число погибших может составить до 600 человек. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая дала понять, что удар был нанесён в тот момент, когда проводилось построение личного состава. На Украине по факту происшедшего возбуждено уголовное дело о халатности.

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#человек
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#ракетный
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На Украине завели уголовное дело о халатности военных после удара по Полтаве
03 сентября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/sandsun

Уголовное дело о халатности военных завели на Украине после удара по бывшему военному училищу в Полтаве, передает издание РБК-Украина, ссылаясь на источники.
«Удар <…> по Полтаве: ГБР (государственное бюро расследований – прим. ред.) открыло дело относительно халатности военных…» — говорится в сообщении.
С утра украинские журналисты сообщили про два взрыва в Полтаве при воздушной тревоге. Позже пророссийский подпольщик Сергей Лебедев прокомментировал, что прилетело по авиагородку неподалеку от военного аэродрома в Полтаве.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что ВС РФ ударили по военному институту связи в Полтаве во время построения ВСУ.

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#мир
#украина
#война
#сво
#новости
#уголовное дело
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Депутат ГД Колесник назвал удар по учебному центру ВСУ ответом на Курск
03 сентября 2024, 17:32

Фото: istockphoto/RamonCast

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник назвал удар Вооруженных сил РФ по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве предостережением Киеву.
Сегодня, 3 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве в то время, когда там проходило построение личного состава. Кроме того, в это время на территории объекта могли находиться иностранные военные инструкторы.

В разговоре с изданием «Лента.ру» парламентарий сказал, что до тех пор, пока на территории Курской области будут находиться украинские войска, до тех пор, пока они будут бить по мирным жителям, Россия будет жёстко отвечать, с той лишь разницей, что атакам будут подвергаться военные объекты, потому что «мы не так воспитаны», чтобы бить по мирным.

Колесник добавил также, что удар по училищу в Полтаве — это ответ на Курск и предостережение Киеву о том, что дальше будет только хуже.

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#россия
#военные
#всу
#удар
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Экс-депутат Рады заявил о десятках погибших при ударе ВС РФ по училищу в Полтаве
03 сентября 2024, 16:59

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

При российском ракетном ударе по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве погибли десятки военнослужащих. Количество пострадавших достигает 600 человек.
Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук. Он также добавил, что больницы города переполнены ранеными. Экс-парламентарий не исключил, что российские ракеты были наведены.

Помимо этого, бывший парламентарий также добавил, что ответственность за происшедшее лежит в том числе и на военном руководстве, которое допустило такое значительное скопление личного состава в одном месте.

Российские войска нанесли ракетный удар по учебному центру ВСУ в Полтаве сегодня утром. В городе звучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. В подполье сообщили, что атака произошла как раз во время построения личного состава. Официального подтверждения этой информации пока не было.

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* Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
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#атака
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Появилось видео последствий российского удара по училищу ВСУ в Полтаве
03 сентября 2024, 16:14

Фото: istockphoto/Zeferli

Сегодня, 3 сентября, российские войска нанесли удар по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве. В Сети появились кадры последствий этого удара, снятые очевидцами.
Видеозапись опубликовал телеграм-канал «Донбасский партизан». Кадры подтверждают, что одна из ракет попала непосредственно в здание учебного центра, которое получило заметные подтверждения. По данным телеграм-канала, ещё одна ракета уничтожила здание столовой на территории военного объекта. В настоящее время погибшими числятся 33 украинских военных, ещё 89 получили ранения.

Сегодня утром в Полтаве прогремели несколько взрывов на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. В пророссийском подполье сообщили, что ракетный удар пришёлся по учебно-тренировочному центру ВСУ непосредственно во время построения. Официального подтверждения этой информации пока не было.







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Зеленский подтвердил удар по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве
Зеленский заявил о гибели 41 военнослужащего ВСУ при ударе по Полтаве
03 сентября 2024, 15:29

При ударе по учебно-тренировочному центру боевиков ВСУ погиб 41 украинский военный, сообщил в Telegram-канале глава киевского режима Владимир Зеленский. Он отметил, что более 180 человек пострадали.
«Попадание по территории учебного заведения и соседней больницы. Было частично разрушено одно из зданий Института связи», — гласит публикация.
Как сообщалось ранее, российские войска ударили по учебно-тренировочному центру в Полтаве, который раньше был военным училищем. Уточнялось, что удар был нанесен во время построения ВСУ. Также была информация о нахождении там иностранных наемников.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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#владимир зеленский
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