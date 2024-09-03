Украинская сторона планирует до последнего держать территорию под Курском, заявил в беседе с NBC News глава киевского режима Владимир Зеленский. Он отметил, что Киев хочет создать прецедент для РФ, чтобы начать мирные переговоры.
«На данный момент нам это нужно», — сказал он.Представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова говорила, что переговоров между Россией и Украиной в ближайшей перспективе быть не может по причине нападения боевиков ВСУ на российский регион.
Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что киевский режим не выражает заинтересованность в прекращении конфликта, поэтому он не заканчивается.
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Никита Кротов