ТАСС: Путин прибыл в Китай на переговоры

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В Пекине российский лидер будет находиться 19 и 20 мая, сообщает ТАСС.



Как ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков, ключевым событием поездки станет неформальная беседа «за чаем» с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе нее стороны обсудят наиболее актуальные международные вопросы.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с главой Китая остается фактически единственным значимым внешнеполитическим достижением нынешней администрации Белого дома. Их последние переговоры состоялись с 13 по 15 мая 2026 года. Встреча прошла в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь.

Обсуждались темы Ирана и Украины. Кроме того, затрагивался Тайвань.

Никита Кротов

