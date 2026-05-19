ТАСС: Путин прибыл в Китай на переговоры
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В Пекине российский лидер будет находиться 19 и 20 мая, сообщает ТАСС.
Как ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков, ключевым событием поездки станет неформальная беседа «за чаем» с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе нее стороны обсудят наиболее актуальные международные вопросы.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что встреча президента США Дональда Трампа с главой Китая остается фактически единственным значимым внешнеполитическим достижением нынешней администрации Белого дома. Их последние переговоры состоялись с 13 по 15 мая 2026 года. Встреча прошла в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь.
Обсуждались темы Ирана и Украины. Кроме того, затрагивался Тайвань.
