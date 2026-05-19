«Важнее, чем Америка»: Назвали отличительную деталь встречи Путина и Трампа в КНР
Эксперт по деловому протоколу Кобелюк: Путина встретили в КНР с энергией дружбы
Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где 20 мая стартуют его официальные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российского лидера в китайской столице встретили с особым вниманием.
Эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк в беседе с Life.ru отметил, что приём президента РФ заметно отличался по атмосфере от недавнего визита американского лидера Дональда Трампа. По его словам, формально церемонии были схожими, с флагами, почётным караулом и официальными элементами протокола, однако встреча Путина носила более тёплый и неформальный характер.
«Россия сейчас гораздо важнее, чем Америка, и дружеские отношения с Россией в разы важнее, потому что Америка и Китай всё-таки находятся по разные стороны баррикад, а в настоящий момент русский и китаец — братья навек», — прокомментировал спикер.Как подчеркнул Кобелюк, китайская сторона демонстрировала особое расположение к Путину уже с первых минут после его прибытия. Специалист сравнил атмосферу визита с тем, как в Кремле принимают президента Белоруссии Александра Лукашенко — без излишнего официоза, в дружеском и партнёрском ключе. По мнению собеседника, подобный подход отражает стратегический характер отношений Москвы и Пекина.
Кобелюк также выразил уверенность, что предстоящие переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в более доверительной атмосфере. По его словам, эмоциональный фон и первое впечатление от встречи играют важную роль в выстраивании дальнейшего диалога между лидерами государств.