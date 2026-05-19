«Важнее, чем Америка»: Назвали отличительную деталь встречи Путина и Трампа в КНР

Эксперт по деловому протоколу Кобелюк: Путина встретили в КНР с энергией дружбы

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где 20 мая стартуют его официальные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российского лидера в китайской столице встретили с особым вниманием.





Эксперт по переговорам и деловому протоколу Алексей Кобелюк в беседе с Life.ru отметил, что приём президента РФ заметно отличался по атмосфере от недавнего визита американского лидера Дональда Трампа. По его словам, формально церемонии были схожими, с флагами, почётным караулом и официальными элементами протокола, однако встреча Путина носила более тёплый и неформальный характер.





«Россия сейчас гораздо важнее, чем Америка, и дружеские отношения с Россией в разы важнее, потому что Америка и Китай всё-таки находятся по разные стороны баррикад, а в настоящий момент русский и китаец — братья навек», — прокомментировал спикер.