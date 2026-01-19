Президент одной страны объявил об отставке

19 января 2026, 21:37

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что подаст в отставку

Фото: iStock/rarrarorro

Президент Болгарии Румен Радев объявил об отставке. Он также решил участвовать в досрочных парламентских выборах после того, как партии не смогли сформировать новое правительство. Об этом сообщает телеканал «bTV Новините».





Болгарский лидер заявил, что утром 20 января подаст заявление об уходе. Он также выразил уверенность, что вице-президент Илияна Йотова станет его достойной заменой.

«За эти девять лет мы с вице-президентом показали, что можем работать эффективно и в унисон, объединенные общей целью», — отметил Радев.