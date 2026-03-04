Курдистан присоединился к военной операции США и Израиля
Курдские вооруженные формирования Ирака развернули масштабное наступление на территорию Ирана. Об этом сообщила израильская журналистка Юлия Побегайлова со ссылкой на телеканал i24NEWS.
По ее словам, тысячи курдов заняли оборонительные позиции в приграничных районах Ирана утром 2 марта. Пока ни одна официальная сторона конфликта не подтвердила участие курдов в операции США и Израиля. Если подтвердится факт начала наступления, это станет первым серьезным военным столкновением курдов с Ираном за последние годы.
28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке.
