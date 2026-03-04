Курдистан присоединился к военной операции США и Израиля

04 марта 2026, 23:48

i24NEWS: иракские курды начали наземную операцию в Иране

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Курдские вооруженные формирования Ирака развернули масштабное наступление на территорию Ирана. Об этом сообщила израильская журналистка Юлия Побегайлова со ссылкой на телеканал i24NEWS.