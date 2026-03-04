Политолог Кузник назвал удары по Ирану выгодными для Трампа
Президент США Дональд Трамп выбрал выгодное время для начала войны в Иране. Об этом рассказал американский политолог, профессор кафедры истории в Американском университете в Вашингтоне Питер Кузник.
По его словам, решение о военной кампании против Ирана не было внезапным. Она началась в самое подходящее для Трампа время, в первую очередь из-за обнародованных документов, касающихся скандального финансиста Джеффри Эпштейна.
«Во-вторых, Верховный суд США вынес решение против тарифов, которые были основой экономической политики Трампа. В-третьих, его рейтинг одобрения находился на историческом минимуме», — уточнил Кузник в разговоре с «Известиями».
Политолог добавил, что, несмотря на удачно совпавшие внешние обстоятельства, американские военные готовили операцию на протяжении долгого времени, и она не является спонтанным решением.