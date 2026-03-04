Политолог Кузник назвал удары по Ирану выгодными для Трампа

04 марта 2026, 21:43

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент США Дональд Трамп выбрал выгодное время для начала войны в Иране. Об этом рассказал американский политолог, профессор кафедры истории в Американском университете в Вашингтоне Питер Кузник.





По его словам, решение о военной кампании против Ирана не было внезапным. Она началась в самое подходящее для Трампа время, в первую очередь из-за обнародованных документов, касающихся скандального финансиста Джеффри Эпштейна.





«Во-вторых, Верховный суд США вынес решение против тарифов, которые были основой экономической политики Трампа. В-третьих, его рейтинг одобрения находился на историческом минимуме», — уточнил Кузник в разговоре с «Известиями».