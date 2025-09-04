Курсант «Воина» рассмешил Путина словами о форме
Во Владивостоке, на площадке национального центра «Россия», произошла трогательная встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и курсантами Уссурийского суворовского военного училища. Об этом пишет РИА Новости.
Один из курсантов луначарского филиала центра «Воин» стал центром внимания, когда в ходе беседы с главой государства откровенно рассказал о своих впечатлениях от обучения. На вопрос Путина, что доставляет ему наибольшее удовольствие в учебе, курсант с уверенностью ответил — форма.
«Форма — это наша гордость», — отметил он.
Это признание вызвало улыбку у президента, который отреагировал на слова молодого человека с одобрением.
«Молодец!», — рассмеялся президент и обнял своего собеседника.
Курсант также поделился своей мечтой стать подводником, что добавило еще больше интереса к его рассказу. Эта встреча продемонстрировала не только преданность молодого человека военной службе, но и важность поддержки и вдохновения со стороны руководства страны для будущих защитников Отечества.