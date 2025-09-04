Курсант «Воина» рассмешил Путина словами о форме

04 сентября 2025, 10:57

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Во Владивостоке, на площадке национального центра «Россия», произошла трогательная встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и курсантами Уссурийского суворовского военного училища. Об этом пишет РИА Новости.





Один из курсантов луначарского филиала центра «Воин» стал центром внимания, когда в ходе беседы с главой государства откровенно рассказал о своих впечатлениях от обучения. На вопрос Путина, что доставляет ему наибольшее удовольствие в учебе, курсант с уверенностью ответил — форма.





«Форма — это наша гордость», — отметил он.

«Молодец!», — рассмеялся президент и обнял своего собеседника.