Захарова раскрыла цель «топорного вброса» о сбое навигации в самолете фон дер Ляйен на фоне саммита ШОС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фейк о якобы произошедшем сбое с навигацией в самолете председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен был распространен с целью отвлечения внимания от успешного саммита ШОС. Об этом она сообщила на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
По словам Захаровой, информация в западной прессе и от представителей фон дер Ляйен представляет собой на 100% выдумки, а не смесь правды и неправды.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявляла о сбое в навигационной системе самолета, на борту которого была фон дер Ляйен. Неполадки начались при приближении к болгарскому аэропорту. Итконен предположила, что РФ могла быть замешана в инциденте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные утверждения некорректными.
«Вряд ли можно считать совпадением, что этот топорный, примитивный вброс был сделан на фоне успешного заседания глав государств-членов ШОС, впечатляющих успехов организации, представляющей более половины населения Земли», — указала она.Захарова выразила уверенность, что целью фон дер Ляйен было переключить внимание общественности. Представитель МИД РФ также иронично предположила, что, возможно, сломалось что-то не в самолете, а в самой фон дер Ляйен.
Данные сервиса Flightradar24 показали, что системы воздушного судна фиксировали стабильный сигнал GPS на протяжении всего рейса председателя Еврокомиссии. Полет длился лишь на 9 минут дольше запланированного.
