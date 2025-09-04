Захарова раскрыла цель «топорного вброса» о сбое навигации в ​самолете фон дер Ляйен на фоне саммита ШОС

04 сентября 2025, 06:13

Захарова: Фейк о сбое навигации на борту фон дер Ляйен вбросили из-за саммита ШОС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фейк о якобы произошедшем сбое с навигацией в самолете председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен был распространен с целью отвлечения внимания от успешного саммита ШОС. Об этом она сообщила на брифинге в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).





По словам Захаровой, информация в западной прессе и от представителей фон дер Ляйен представляет собой на 100% выдумки, а не смесь правды и неправды.



Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявляла о сбое в навигационной системе самолета, на борту которого была фон дер Ляйен. Неполадки начались при приближении к болгарскому аэропорту. Итконен предположила, что РФ могла быть замешана в инциденте.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные утверждения некорректными.





«Вряд ли можно считать совпадением, что этот топорный, примитивный вброс был сделан на фоне успешного заседания глав государств-членов ШОС, впечатляющих успехов организации, представляющей более половины населения Земли», — указала она.