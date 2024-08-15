Курские власти обсуждают введение дистанционного обучения с 1 сентября

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Власти Курской области намерены обсудить с оперативным штабом вопрос о переводе школ на дистанционный формат обучения с начала нового учебного года. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности заместителя губернатора региона.
«Мы будем обсуждать с оперативным штабом решение о введении с 1 сентября дистанционного обучения», – сообщил врио замгубернатора Виктор Карамышев.
Такая мера рассматривается в связи с участившимися атаками ВСУ на приграничные районы Курской области. Власти региона пока не приняли окончательное решение о переводе школ на «удаленку». Однако они признают, что ситуация в Курской области остается опасной из-за действий украинского режима.
Также Карамышев рассказал, что после атаки ВСУ на приграничные районы в Курской области разбиты более 40 учреждений образования.
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Лия Мурадьян