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Житель курской Мартыновки смог спастись от расстрела боевиков ВСУ только благодаря своей бабушке. Об этом информирует РИА Новости.
ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Они наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Виталию Скибину 34 года. Когда в Курскую область вошли боевики, мужчина отправился в дом своей бабушки Татьяны Васьковой, чтобы она была под его присмотром.
Во время обстрела женщина выбежала в огород, в этот момент в дом зашли боевики, которые начали заниматься мародёрством. После этого они связали Виталия и начали ему угрожать расстрелом. Солдаты решили покинуть на время дом, оставив мужчину сидеть связанным на диване. Через час туда вернулась бабушка, которая освободила внука.
Бабушка решила остаться дома, потому что пройти такое большое расстояние для неё очень сложно.
Мужчина сутки прятался в канаве на окраине села и стал свидетелем других грабежей украинских боевиков. Позже он присоединился к своим соседям, которые также хотели спастись из опасного места. Им пришлось идти четыре часа через поле до российских солдат, находясь под постоянным обстрелом боевиков.
Сегодня генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что населенный пункт Мартыновку в Курской области зачистили от ВСУ.
Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.
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Виталию Скибину 34 года. Когда в Курскую область вошли боевики, мужчина отправился в дом своей бабушки Татьяны Васьковой, чтобы она была под его присмотром.
Во время обстрела женщина выбежала в огород, в этот момент в дом зашли боевики, которые начали заниматься мародёрством. После этого они связали Виталия и начали ему угрожать расстрелом. Солдаты решили покинуть на время дом, оставив мужчину сидеть связанным на диване. Через час туда вернулась бабушка, которая освободила внука.
«Она взяла ножик и разрезала (веревки). Дала мне куртку и сказала, чтобы я убежал», — рассказал он.
Бабушка решила остаться дома, потому что пройти такое большое расстояние для неё очень сложно.
Мужчина сутки прятался в канаве на окраине села и стал свидетелем других грабежей украинских боевиков. Позже он присоединился к своим соседям, которые также хотели спастись из опасного места. Им пришлось идти четыре часа через поле до российских солдат, находясь под постоянным обстрелом боевиков.
«Хоть бы узнать, что это там с бабушкой, она там живая или неживая», — переживает Скибин.
Сегодня генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что населенный пункт Мартыновку в Курской области зачистили от ВСУ.
Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию в Курской области на личном контроле.
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Дарья Осипова