При атаке ВСУ в Курской области погиб связист «Ростелекома»

Фото: Минобороны РФ
ВСУ атаковали группу связистов в Рыльске Курской области. Инцидент произошел во время работы инженеров по восстановлению связи. Об этом сообщило Министерство цифрового развития России 15 августа.
В результате атаки погиб связист Александр Некрасов, его коллега Андрей Бариев получил ранения. Это первый случай с начала спецоперации, когда связисты стали жертвами нападения, выполняя свои обязанности.
Он добавил, что ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, и такие атаки могут повториться. По информации Минцифры, инцидент подчеркивает риски, с которыми сталкиваются специалисты, выполняя свою работу в зоне конфликта.
Читайте также:
«Искандер» разбил американскую HIMARS, из которой обстреливали Курскую область (Видео)
«Это уже не просто война»: Появились новые подробности действий ВСУ под Курском
Стало известно зачем боевики ВСУ обстреливали в Курской области дома мирных жителей
«Мы работали над восстановлением связи, когда на нас напали», – рассказал Бариев.
Он добавил, что ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, и такие атаки могут повториться. По информации Минцифры, инцидент подчеркивает риски, с которыми сталкиваются специалисты, выполняя свою работу в зоне конфликта.
Читайте также:
«Искандер» разбил американскую HIMARS, из которой обстреливали Курскую область (Видео)
«Это уже не просто война»: Появились новые подробности действий ВСУ под Курском
Стало известно зачем боевики ВСУ обстреливали в Курской области дома мирных жителей
Лия Мурадьян