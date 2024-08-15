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Сырский заявил о создании военной комендатуры в Курской области

15 августа 2024, 17:43
Фото: iStock/N-sky

Фото: iStock/N-sky

Украина создала военную комендатуру в Курской области российского приграничья. Об этом заявил Главком ВСУ Александр Сырский на ставке с Владимиром Зеленским, который опубликовал кадры встречи в своем Telegram-канале.
По словам Сырского, комендатура создана для того, чтобы якобы поддерживать правопорядок и обеспечивать первоочередные потребности населения на данной территории. Руководителем комендатуры назначен генерал-майор Эдуард Москалев.

Зеленский же отметил, что на ставке также поднимались вопросы об обмене с Россией военными, взятыми в плен в Курской области.



Напомним, по данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ находятся 28 сел. При этом 13 августа Зеленский заявлял, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта в Курской области.

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Власти Украины призвали жителей Покровска эвакуироваться
15 августа 2024, 18:00

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинские власти призвали к эвакуации жителей Покровска на подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики. Об этом в Telegram-канале заявил руководитель военной администрации города Сергей Добряк.
«…Очень прошу: не медлите, эвакуируйтесь. Пожалуйста, не медлите, выезжайте заранее, планово, собирайте вещи. Ситуация только ухудшается, лучше не станет», — сказал Добряк.

Согласно докладу главкома ВСУ Александра Сырского главе киевского режима Владимиру Зеленскому, ситуация в Донбассе сложная.

Российская спецоперация на Украине продолжается, враг перекидывает в Курскую область все доступные ему резервы. Украинские боевики напали на указанный регион 6 августа.

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#новости
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«Искандер» разбил американскую HIMARS, из которой обстреливали Курскую область (Видео)
ВС РФ уничтожили установку HIMARS, из которой ВСУ вели огонь по Курской области (Видео)
15 августа 2024, 17:50

Фото: сайт Минобороны РФ

Российские военные ударом «Искандера» уничтожили пусковую установку HIMARS в Сумской области. Из нее боевики ВСУ обстреливали Курскую область. Видео с места событий предоставило Министерство обороны РФ.
«По позиции американского РСЗО HIMARS был нанесён удар расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер» ВС РФ», – говорится в сообщении военного ведомства.

В результате удара на границе с Курской областью помимо пусковой установки, уничтожили дополнительный пакет к РСЗО HIMARS - 6 ракет, а также два автомобиля охранения.


Согласно информации Минобороны, с помощью пусковой установки вели обстрелы приграничных районов Курской области. В итоге российские войска нанесли точечный удар, полностью уничтожив вражескую технику и боеприпасы.

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Боевики ВСУ разгромили могилу вагнеровца под Курском и быстро пожалели об этом
Боевики ВСУ вырвали флаги «Вагнера» и ВДВ с могилы бойцы РФ под Курском
15 августа 2024, 17:03

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

Боевики ВСУ вырвали флаги «Вагнера» и ВДВ с могилы погибшего российского бойца на кладбище в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщает Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно данным издания, двое боевиков ВСУ, оказавшись на курском кладбище, заметили там могилу вагнеровца-десантника. Тогда они подошли к ней и вырвали флаги «Вагнера» и ВДВ с могилы, растоптав последний.

Однако акт вандализма заметил российский оператор БПЛА. Он отследил боевиков до выхода с кладбища, чтобы не повредить места захоронения, а после нанёс удар по ним. По предварительным данным, оба они были уничтожены.

Ранее сообщалось, что в Крыму осквернили могилу участника спецоперации, похороненного на Аллее Славы курортного города Ялта.

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Россия и Украина проводят важные переговоры
FT: Москва и Киев начали переговоры по обмену взятых в плен в Курской области
15 августа 2024, 16:39

Фото: iStock/Diy1

Представители России и Украины начали переговоры по обмену военными, взятыми в плен в Курской области во время атаки ВСУ на регион. Об этом сообщила британская газета Financial Times.
«Уполномоченный Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал вечером 14 августа, что его российская коллега Татьяна Москалькова связалась с ним, чтобы начать переговоры об обмене военнопленными», — говорится в статье.

При этом в ГУР Минобороны Украины подтвердили изданию, что подобная работа действительно проводится. Автор статьи отмечает, что в настоящее время неизвестно, сколько российских военных находится в плену у ВСУ.

По данным Минобороны РФ по состоянию на 14 августа, за сутки на курском направлении в плен сдались 18 боевиков ВСУ.

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Российский «‎Искандер» уничтожил колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ в Сумской области
Ударом «Искандера» в Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков
15 августа 2024, 15:55

Фото: istock/znm

Военные ВС РФ уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков ВСУ в Сумской области с помощью российского «‎Искандера». Об этом в своем Telegram-канал написало Минобороны РФ.
«Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков», — указано в ежедневной сводке.

Отметим, что Сумская область Украины граничит с Курской областью Российской Федерации.

В четверг, 15 августа, МО РФ сообщило, что за сутки украинская армия потеряла до 340 бойцов. Кроме этого, было уничтожено пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронемашин.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

В Белгородской области объявили режим ЧС федерального характера. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Минобороны показало видео с захваченными в плен боевиками ВСУ в Курской области
15 августа 2024, 15:26

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Видеоролик с захваченными в плен в Курской области боевиками ВСУ показало Минобороны РФ.
Пленники, по информации оборонного ведомства, служили в бригаде штурмовиков. На записи видно, что укронацисты отвечают на вопросы бойцов ВС РФ.

Ранее сообщалось, что установлена личность одного из боевиков ВСУ, издевавшегося над пенсионером в Курской области. Пожилой мужчина искал дорогу в безопасное место, когда повстречал радикалов. Вместо помощи они стали оскорблять старика, который пропал без вести. Журналисты уточняли, что Александра Гусарова никто не видел уже на протяжении девяти или десяти дней.

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Кириенко прибыл в Курчатов и строительную площадку Курской АЭС-2
15 августа 2024, 15:16

Фото: Telegram-канал А. Смирнова

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов в Курской области. Об этом рассказал врио главы региона Алексей Смирнов.
«В Курчатове встретился с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации Президента России. В центре внимания – Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделения МО РФ и Росгвардии обеспечивают безопасность станции. Смирнов добавил, что совместно с Кириенко посетили стройплощадку Курской АЭС-2.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщал, что украинские неонацисты хотели взять Курскую АЭС в Курчатове в минувшее воскресенье, 11 августа. Однако достичь поставленной цели боевикам не удалось.

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Стала известна личность бойца ВСУ, издевавшегося над пенсионером на окраине Суджи
SHOT: издевавшимся над пенсионером бойцом ВСУ оказался житель города Городенки
15 августа 2024, 15:01

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Одним из бойцов ВСУ, издевающихся над 74-летним пенсионером, оказался 38-летний житель города Городенки Ивано-Франковской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Ролик, на котором солдаты украинской армии в нацистских касках смеются над пожилым мужчиной, предположительно, снято на окраине Суджи. На кадрах военные ВСУ, имитируя немецкий акцент, глумятся над пенсионером, называя его «русской свиньей».

Уточняется, что житель Городенки кричал россиянину: «Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. По данным Минобороны России на 15 августа 2024 года, армия России ликвидировала до 340 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.

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Ситуация для ВСУ в Донбассе ухудшилась на фоне начала операции под Курском
15 августа 2024, 14:44

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

После начала наступления ВСУ на курское приграничье ситуация в Донбассе значительно ухудшилась для украинских военных. Об этом заявил спикер 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач, его слова передает Politico.
«Я бы сказал, что ситуация на нашем участке фронта ухудшилась. Мы получаем еще меньше боеприпасов, чем раньше, а русские наступают», — заявил Секач.

По данным издания, сейчас 110-я бригада располагается в Покровском районе ДНР.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что украинские неонацисты продолжают перебрасывать резервы с других направлений, чтобы отправить их под Курск. До этого Алаудинов отмечал, что противник решил сменить тактику, поскольку не смог взять Курскую область.

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