Сырский заявил о создании военной комендатуры в Курской области

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Украина создала военную комендатуру в Курской области российского приграничья. Об этом заявил Главком ВСУ Александр Сырский на ставке с Владимиром Зеленским, который опубликовал кадры встречи в своем Telegram-канале.
По словам Сырского, комендатура создана для того, чтобы якобы поддерживать правопорядок и обеспечивать первоочередные потребности населения на данной территории. Руководителем комендатуры назначен генерал-майор Эдуард Москалев.
Зеленский же отметил, что на ставке также поднимались вопросы об обмене с Россией военными, взятыми в плен в Курской области.
Напомним, по данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ находятся 28 сел. При этом 13 августа Зеленский заявлял, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта в Курской области.
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Зеленский же отметил, что на ставке также поднимались вопросы об обмене с Россией военными, взятыми в плен в Курской области.
Напомним, по данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ находятся 28 сел. При этом 13 августа Зеленский заявлял, что под контролем Украины находится 74 населенных пункта в Курской области.
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Элина Позднякова