«Квартал 95» открестился об сбежавшего из Украины актера

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Студия президента Украины Владимира Зеленского «Квартал 95» открестилась от актера Руслану Ханумака, сбежавшего из страны в Соединенные Штаты, передает издание «Страна».
Представители творческого объединения заявили, что Ханумак не числится штатным сотрудником, они работали с ним на условиях договоров заказа.
О бегстве 34-летнего артиста стало известно 4 июля. Комментируя свой отъезд, Ханумак заявил, что покинул страну на законных основаниях. По его словам, он был объявлен непригодным к военной службе из-за астмы. Актер добавил, что не покинула бы Украину, если бы ребенок был в стране.
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«С 2021 года у студии нет с Ханумаком никаких отношений», – указали там.
О бегстве 34-летнего артиста стало известно 4 июля. Комментируя свой отъезд, Ханумак заявил, что покинул страну на законных основаниях. По его словам, он был объявлен непригодным к военной службе из-за астмы. Актер добавил, что не покинула бы Украину, если бы ребенок был в стране.
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Александр Климов