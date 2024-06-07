Украинский дезертир сбежал с фронта и набросился с кулаками на военкома

Фото: istock / Andranik Hakobyan
В центре Киева на улице Крещатик бывший военный ВСУ ударил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) после того, как тот попросил у него документы. Об этом информирует «Страна.ua».
По заявлениям киевского ТЦК, мужчина сам подошел к сотрудникам военкомата и начал проявлять агрессию по отношению к ним. Когда у него попросили военно-учетные документы, бывший военнослужащий ударил одного из служащих.
Очевидцы зафиксировали происшествие на видео. Во время попытки мобилизации мужчина ударил военкома кулаком.
Мужчину задержали правоохранители, объяснить свои действия мужчина не смог. В его отношении возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что спецназовец «Добряк» притворился бойцом ВСУ и ликвидировал наемников из Грузии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Очевидцы зафиксировали происшествие на видео. Во время попытки мобилизации мужчина ударил военкома кулаком.
Мужчину задержали правоохранители, объяснить свои действия мужчина не смог. В его отношении возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что спецназовец «Добряк» притворился бойцом ВСУ и ликвидировал наемников из Грузии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак