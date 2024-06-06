«Доказал», что не трус: Военный сбежал со службы, купил наркотики и расстрелял сослуживцев

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Южный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении военнослужащего Александра Ткаченко, который покинул воинскую часть, приобрел наркотики, вернулся и расстрелял двух сослуживцев, упрекавших его в трусости. Об этом стало известно «Газете.Ru».
Водитель-механик в звании рядового служил по контракту в Волгограде. 3 августа 2023 года он не вернулся в воинскую часть после лечения в госпитале и проводил время «по своему усмотрению» в Волгограде и Воронеже. 23 августа правоохранители задержали мужчину в Воронеже — спустя час после того, как он забрал закладку с 0,42 грамма «соли» — наркотическое вещество «a — Пирролидиновалерофенон».
После задержания он был передан военной комендатуре — 28 августа отправили Ткаченко в другую часть для продолжения службы в Воронеже. Но 4 сентября Ткаченко снова сбежал, а его подразделение отправили под Херсон.
8 октября Ткаченко самостоятельно доехал до места службы, но руководству не сообщил о своем прибытии, а продолжал проводить время как хочется. В столовой он распивал алкоголь с наводчиком-оператором мотострелкового отделения младшим сержантом Савельевым и поваром взвода рядовым Яковлевым. Они сказали Ткаченко, что он боится принимать участие в военных действиях, поэтому сбежал из части.
В ответ на эти упреки рядовой спустя несколько часов совершил несколько выстрелов по сослуживцам из автомата АК-12. Савельев скончался от полученных ран, Яковлева госпитализировали с ранением ноги.
Ткаченко сбежал, но его задержали следующим утром.
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После задержания он был передан военной комендатуре — 28 августа отправили Ткаченко в другую часть для продолжения службы в Воронеже. Но 4 сентября Ткаченко снова сбежал, а его подразделение отправили под Херсон.
8 октября Ткаченко самостоятельно доехал до места службы, но руководству не сообщил о своем прибытии, а продолжал проводить время как хочется. В столовой он распивал алкоголь с наводчиком-оператором мотострелкового отделения младшим сержантом Савельевым и поваром взвода рядовым Яковлевым. Они сказали Ткаченко, что он боится принимать участие в военных действиях, поэтому сбежал из части.
В ответ на эти упреки рядовой спустя несколько часов совершил несколько выстрелов по сослуживцам из автомата АК-12. Савельев скончался от полученных ран, Яковлева госпитализировали с ранением ноги.
Ткаченко сбежал, но его задержали следующим утром.
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Алина Юрчак