В США возникли споры из-за законопроекта о передаче Украине активов РФ

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В Сенате США ведётся «закулисная борьба» о законопроекте, который даёт президенту Джо Байдену право на конфискацию и передачу Украине замороженных суверенных активов России. Об этом сообщает Politico.
Напомним, что в прошлом году был представлен проект, согласно которому дополнительная помощь Украине будет предоставляться за счёт активов, которые будут конфискованы у Центробанка РФ.
По сообщениям издания, в сенатском комитете по международным отношениям возникли споры. В связи с этим, 24 января законопроект будет подвергнут доработке, которая усложнит его реализацию.
Отмечается, что глава комитета Бен Кардин хочет внести изменение в проект закона, согласно которому перевод активов будет осуществляться только при согласии всех государств, входящих в G7.
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По сообщениям издания, в сенатском комитете по международным отношениям возникли споры. В связи с этим, 24 января законопроект будет подвергнут доработке, которая усложнит его реализацию.
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Анастасия Чинкова