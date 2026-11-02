Лантратова рассказала о роли первой леди США в гуманитарной операции и поблагодарила Путина

02 ноября 2026, 13:08

Яна Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за помощь в гуманитарной миссии

Яна Лантратова (Фото: Telegram / @lantratovaDOBRO)

Яна Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за посредничество в организации гуманитарной миссии. Об этом стало известно на пресс-конференции международной медиагруппы «Россия Сегодня».