Достижения.рф

Лантратова рассказала о роли первой леди США в гуманитарной операции и поблагодарила Путина

Яна Лантратова поблагодарила Меланию Трамп за помощь в гуманитарной миссии
Яна Лантратова (Фото: Telegram / @lantratovaDOBRO)

Яна Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за посредничество в организации гуманитарной миссии. Об этом стало известно на пресс-конференции международной медиагруппы «Россия Сегодня».



По словам омбудсмена, её главной задачей было доставить помощь людям, которые в ней нуждались, а также обеспечить безопасный выезд из зоны боевых действий для тех, кто сам хотел покинуть опасную территорию.

Лантратова подчеркнула, что миссия стала возможной благодаря совместной работе и участию представителей обеих сторон. Переговоры велись при посредничестве первой леди США, а также совместно с украинским омбудсменом и Верховной радой Украины. Руководителем переговорной группы с украинской стороны был Дмитрий Лубинец, с российской — сама Лантратова.

Отдельно она поблагодарила президента России Владимира Путина и его команду, отметив, что благодаря их участию удалось организовать процесс. Также она выразила признательность российским военнослужащим, которые обеспечивали безопасность гуманитарной операции, рискуя собственной жизнью.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0