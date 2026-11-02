Лантратова рассказала о роли первой леди США в гуманитарной операции и поблагодарила Путина
Яна Лантратова выразила благодарность первой леди США Мелании Трамп за посредничество в организации гуманитарной миссии. Об этом стало известно на пресс-конференции международной медиагруппы «Россия Сегодня».
По словам омбудсмена, её главной задачей было доставить помощь людям, которые в ней нуждались, а также обеспечить безопасный выезд из зоны боевых действий для тех, кто сам хотел покинуть опасную территорию.
Лантратова подчеркнула, что миссия стала возможной благодаря совместной работе и участию представителей обеих сторон. Переговоры велись при посредничестве первой леди США, а также совместно с украинским омбудсменом и Верховной радой Украины. Руководителем переговорной группы с украинской стороны был Дмитрий Лубинец, с российской — сама Лантратова.
Отдельно она поблагодарила президента России Владимира Путина и его команду, отметив, что благодаря их участию удалось организовать процесс. Также она выразила признательность российским военнослужащим, которые обеспечивали безопасность гуманитарной операции, рискуя собственной жизнью.
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