Утраченные Киевом земли — это исторические земли России — Путин

22 октября 2026, 21:45

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин дал жёсткую характеристику вопросу принадлежности территорий. Комментируя сигналы украинской стороны о возможном принятии территориальных потерь, Путин заявил, что земли, утраченные Киевом, — не «их территория», а исторические земли России.