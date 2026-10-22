Утраченные Киевом земли — это исторические земли России — Путин
Президент России Владимир Путин дал жёсткую характеристику вопросу принадлежности территорий. Комментируя сигналы украинской стороны о возможном принятии территориальных потерь, Путин заявил, что земли, утраченные Киевом, — не «их территория», а исторические земли России.
Он особо подчеркнул, что Донбасс исторически и юридически не принадлежит Украине. Это заявление стало прямым ответом на предшествующие высказывания Зеленского о возможном обмене территории на мир.
Путин 16 октября заявил, что российские войска установили контроль над городом Доброполье в Донецкой области, что, по его словам, открывает прямой путь к границам ДНР. Он также отметил, что ВСУ сейчас контролируют лишь немногим более 10% территории Донецкой области, тогда как Луганская область полностью находится под контролем РФ.
На текущий момент позиции сторон по территориальному вопросу остаются диаметрально противоположными: Россия требует признания Украиной «новой реальности» с вхождением Крыма и четырёх областей в состав РФ, тогда как Украина, намекая на приемлемость «заморозки по факту», настаивает на непризнании российского суверенитета.
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