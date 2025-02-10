Латышей призвали отказаться от поездок в РФ и Белоруссию

В Дании не затихает реакция на заявление нового президента США Дональда Трампа о намерении выкупить у северной страны остров Гренландия. Например, властям Копенгагена предложили вместо этого приобрести у Штатов по сходной цене потрёпанную в последнее время Калифорнию.