Латышей призвали отказаться от поездок в РФ и Белоруссию

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Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис призвал жителей страны не ездить в Россию и Белоруссию из-за возможного закрытия восточной границы при обострении ситуации. Об этом сообщает портал гостелерадио LSM.
«Я понимаю, что у людей там есть родственники, дела, но такие поездки (в РФ и Белоруссию – ред.) нужно сократить до минимума. В случае угрозы со стороны восточных соседей мы можем закрыть границу в течение даже не дней, а часов», — заявил Козловскис.
Ранее латышей уже призывали не ездить в Россию и Белоруссию. Однако Служба государственной безопасности Латвии подсчитала, что в 2024 году жители страны посетили Россию в два раза больше, чем в 2023.
Так, в прошлом году в среднем около двух тысяч жителей Латвии ежемесячно выезжали в РФ.
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Элина Позднякова