НАТО: что это такое, какие цели преследует и какие страны входят в альянс

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Организация Североатлантического договора (НАТО) является военно-политическим союзом государств, цель которого заключается в обеспечении безопасности своих участников посредством политических и военных мер. «Радио 1» расскажет о том, что такое НАТО, как она была создана, её целях, финансировании, расширении, военной деятельности и текущих задачах.
В 2024 году в состав постоянных членов НАТО входят 32 страны. Среди них: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция, Греция, Турция, Германия, Испания, Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория, Северная Македония, Финляндия и Швеция.
Что такое НАТО
НАТО (Североатлантический альянс) — это международная организация, созданная для обеспечения коллективной безопасности своих членов. Она была основана 4 апреля 1949 года в Брюсселе на основе Североатлантического договора.
Основной целью НАТО является защита стран-участников от внешних угроз, в первую очередь путём взаимной обороны. Согласно статье 5 договора, нападение на одного из членов рассматривается как нападение на всех.
Альянс занимается не только военной безопасностью, но и содействует политической стабильности, сотрудничеству в сфере обороны, а также отвечает на современные вызовы, такие как киберугрозы, терроризм и изменение климата.
Основной принцип НАТО — это защита демократии, свободы и верховенства закона.
Как образовался альянс НАТО
Организация Североатлантического договора (НАТО) была основана в 1949 году после Второй мировой войны с целью обеспечения безопасности всех участников и соблюдения принципов Устава ООН. Европа находилась в разрушенном состоянии, а СССР расширял своё влияние в Восточной Европе. В 1947 году президент США Гарри Трумэн предложил создать союз для противостояния угрозам со стороны Советского Союза.
Основные этапы формирования НАТО:
- Растущая угроза после Второй мировой войны. В 1947 году Советский Союз начал активно усиливать своё влияние в странах Восточной Европы, а также в других частях мира, что вызвало беспокойство у западных стран. В ответ на это США предложили создать систему коллективной безопасности для защиты демократических государств от возможного коммунистического давления.
- Подписание Брюссельского договора. В 1948 году пять западноевропейских стран — Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург — подписали Брюссельский договор, который предусматривал взаимную защиту в случае агрессии. Этот договор стал основой для дальнейшего создания более широкого альянса.
- Создание НАТО. 4 апреля 1949 года был подписан Североатлантический договор в Вашингтоне, положивший начало созданию НАТО. Первоначально в альянс вошли 12 стран: США, Канада, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Норвегия, Дания, Португалия и Исландия. Основной идеей было обеспечение коллективной обороны: нападение на одну страну-члена рассматривалось как нападение на всех (статья 5 договора).
- Холодная война и расширение альянса. В последующие десятилетия, в условиях Холодной войны, НАТО стало основным блоком, обеспечивающим безопасность стран Запада от угрозы со стороны Советского Союза. В 1955 году в ответ на создание НАТО был образован Варшавский договор, военный союз стран Восточного блока.
После окончания холодной войны одной из основных проблем для НАТО стал международный терроризм. С развитием технологий актуальными стали вопросы защиты от киберугроз.
Какие цели преследует НАТО
НАТО преследует несколько ключевых целей, которые направлены на обеспечение безопасности и стабильности как в Европе, так и в более широком мировом контексте. Вот основные из них:
- Коллективная оборона. Согласно статье 5 Североатлантического договора, нападение на одного из членов НАТО считается нападением на всех. Это основная цель альянса — защитить своих членов от внешней агрессии, включая возможные военные угрозы. Этот принцип коллективной безопасности был активирован только один раз — после террористических атак 11 сентября 2001 года в США.
- Сдерживание угроз. НАТО играет важную роль в сдерживании потенциальных агрессоров, особенно в контексте борьбы с расширением влияния авторитарных режимов или террористических групп. Система сдерживания предполагает использование военной мощи и политической решимости для предотвращения возможных конфликтов.
- Сохранение мирной и стабильной Европы. С момента своего создания НАТО стремится поддерживать стабильность в Европе, предотвращать конфликты и способствовать мирному разрешению споров. В этом контексте альянс активно сотрудничает с другими международными организациями, такими как ООН и ЕС.
- Поддержка демократии и верховенства закона. НАТО стремится поддерживать демократические ценности, уважение прав человека и верховенство закона. Это отражается в политической и военной поддержке стран, которые стремятся к демократическим реформам, в том числе через участие в миротворческих миссиях и помощь в борьбе с террористическими угрозами.
- Реагирование на современные угрозы безопасности. НАТО активно адаптируется к новым вызовам, таким как киберугрозы, терроризм, гибридные войны, изменение климата и миграционные потоки. Альянс развивает свою способность эффективно реагировать на эти угрозы с использованием современных технологий и укрепления сотрудничества с другими государствами и организациями.
- Международное сотрудничество и партнерство. НАТО активно сотрудничает с рядом стран, не входящих в альянс, что способствует укреплению международной безопасности и развитию отношений с различными регионами мира.
Как финансируется НАТО
Финансирование НАТО осуществляется за счёт взносов стран-участниц. Размер взноса зависит от экономического потенциала страны и её доли в общих расходах организации. Взносы уплачиваются ежегодно и могут быть использованы только для целей, определённых в Уставе НАТО.
Основные статьи расходов НАТО включают:
- содержание военного персонала и обеспечение его деятельности;
- развитие и поддержание военной инфраструктуры;
- проведение совместных военных учений и манёвров;
- участие в миротворческих операциях и гуманитарных миссиях;
- финансирование научных исследований и разработок в области обороны и безопасности.
Важным аспектом финансирования НАТО является прозрачность и подотчётность использования средств. Страны-участницы имеют право контролировать расходование своих взносов и требовать отчётности о том, как они используются. Это позволяет им быть уверенными в том, что их деньги идут на действительно важные и необходимые цели.
Саммит НАТО в Вашигтоне (Фото: РИА Новости / Стрингер)
Как расширялось НАТО
НАТО начало расширяться сразу после своего создания в 1949 году, постепенно включив в альянс новые страны. Первоначально в 1950-е годы вступили Греция и Турция, а в 1990-е, после окончания Холодной войны, началось активное «восточное расширение».
В 1999 году в НАТО присоединились Польша, Чехия и Венгрия, а в 2004 году — Эстония, Латвия, Литва, Словения, Словакия, Болгария и Румыния.
Позднее вступили Албания и Хорватия (2009), Черногория (2017), а в 2020 году — Северная Македония.
В 2023 году в альянс вступила Финляндия, а в 2024 году — Швеция.
Статья 10 Североатлантического договора гласит:
«Договаривающиеся стороны по всеобщему согласию могут предлагать любому другому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к настоящему Договору».Основные требования для вступления страны в НАТО:
- демократические институты и правовое государство. Страна-кандидат должна иметь устойчивую демократию, многопартийную систему, свободные и честные выборы, уважение прав человека и верховенство закона;
- добрососедство. Кандидат должен поддерживать открытые и дружественные отношения с соседями, что снижает риск конфликтов и укрепляет стабильность в регионе;
- готовность к сотрудничеству. Кандидат должен быть готов сотрудничать с другими странами НАТО и организациями альянса, соблюдать принципы коллективной обороны и участвовать в совместных военных и гражданских проектах;
- согласие на коллективную оборону. Кандидат должен выразить своё согласие и готовность участвовать в коллективной обороне согласно статье 5 Вашингтонского договора.
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Военная деятельность альянса
Военная деятельность НАТО включает в себя защиту стран-членов (по принципу коллективной обороны), миротворческие и стабилизирующие операции, а также антитеррористическую активность.
Альянс проводит операции, такие как KFOR в Косово и ISAF в Афганистане, а также «Активные усилия» в Средиземном море для борьбы с терроризмом.
Также альянс активно работает с партнёрами по гуманитарным миссиям и реагированию на кризисы.
Чем занимается НАТО сейчас
В 2024 году НАТО продолжает выполнять свои ключевые задачи, адаптируясь к новым угрозам и вызовам. Основные направления деятельности альянса:
- Коллективная оборона: НАТО укрепляет свою оборонную способность.
- Совместные учения и тренировки: Альянс проводит масштабные учения, такие как «Defender Europe» и «Trident Juncture», для улучшения координации между войсками стран-членов и повышения готовности к возможным угрозам, включая гибридные и киберугрозы.
- Кибербезопасность: НАТО активно развивает свои возможности в области киберзащиты, создавая новые структуры для защиты от кибератак и укрепляя сотрудничество с частным сектором и партнёрскими странами.
- Реагирование на глобальные угрозы: НАТО продолжает борьбу с терроризмом через операции в различных регионах, включая Ирак, где альянс помогает в обучении и поддержке местных сил безопасности.
- Гибридные угрозы и новые технологии: Альянс фокусируется на противодействии гибридным угрозам, включая дезинформацию и вмешательство в выборы, а также активно внедряет новые технологии, такие как искусственный интеллект и автономные системы, для улучшения своей военной и разведывательной работы.
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