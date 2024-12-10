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НАТО: что это такое, какие цели преследует и какие страны входят в альянс

Фото: istockphoto / RomanBabakin

Фото: istockphoto / RomanBabakin

Организация Североатлантического договора (НАТО) является военно-политическим союзом государств, цель которого заключается в обеспечении безопасности своих участников посредством политических и военных мер. «Радио 1» расскажет о том, что такое НАТО, как она была создана, её целях, финансировании, расширении, военной деятельности и текущих задачах.

В 2024 году в состав постоянных членов НАТО входят 32 страны. Среди них: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция, Греция, Турция, Германия, Испания, Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория, Северная Македония, Финляндия и Швеция.

Что такое НАТО




НАТО (Североатлантический альянс) — это международная организация, созданная для обеспечения коллективной безопасности своих членов. Она была основана 4 апреля 1949 года в Брюсселе на основе Североатлантического договора.

Основной целью НАТО является защита стран-участников от внешних угроз, в первую очередь путём взаимной обороны. Согласно статье 5 договора, нападение на одного из членов рассматривается как нападение на всех.

Альянс занимается не только военной безопасностью, но и содействует политической стабильности, сотрудничеству в сфере обороны, а также отвечает на современные вызовы, такие как киберугрозы, терроризм и изменение климата.

Основной принцип НАТО — это защита демократии, свободы и верховенства закона.

Как образовался альянс НАТО


Организация Североатлантического договора (НАТО) была основана в 1949 году после Второй мировой войны с целью обеспечения безопасности всех участников и соблюдения принципов Устава ООН. Европа находилась в разрушенном состоянии, а СССР расширял своё влияние в Восточной Европе. В 1947 году президент США Гарри Трумэн предложил создать союз для противостояния угрозам со стороны Советского Союза.

Основные этапы формирования НАТО:

  1. Растущая угроза после Второй мировой войны. В 1947 году Советский Союз начал активно усиливать своё влияние в странах Восточной Европы, а также в других частях мира, что вызвало беспокойство у западных стран. В ответ на это США предложили создать систему коллективной безопасности для защиты демократических государств от возможного коммунистического давления.
  2. Подписание Брюссельского договора. В 1948 году пять западноевропейских стран — Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург — подписали Брюссельский договор, который предусматривал взаимную защиту в случае агрессии. Этот договор стал основой для дальнейшего создания более широкого альянса.
  3. Создание НАТО. 4 апреля 1949 года был подписан Североатлантический договор в Вашингтоне, положивший начало созданию НАТО. Первоначально в альянс вошли 12 стран: США, Канада, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Италия, Норвегия, Дания, Португалия и Исландия. Основной идеей было обеспечение коллективной обороны: нападение на одну страну-члена рассматривалось как нападение на всех (статья 5 договора).
  4. Холодная война и расширение альянса. В последующие десятилетия, в условиях Холодной войны, НАТО стало основным блоком, обеспечивающим безопасность стран Запада от угрозы со стороны Советского Союза. В 1955 году в ответ на создание НАТО был образован Варшавский договор, военный союз стран Восточного блока.
Изначально НАТО фокусировалось на военных аспектах безопасности, стремясь укрепить оборонный потенциал Западной Европы. Со временем функции и задачи альянса расширились, включая политическую стабильность и адаптацию к новым вызовам в изменяющемся мире.

После окончания холодной войны одной из основных проблем для НАТО стал международный терроризм. С развитием технологий актуальными стали вопросы защиты от киберугроз.

Какие цели преследует НАТО


НАТО преследует несколько ключевых целей, которые направлены на обеспечение безопасности и стабильности как в Европе, так и в более широком мировом контексте. Вот основные из них:

  1. Коллективная оборона. Согласно статье 5 Североатлантического договора, нападение на одного из членов НАТО считается нападением на всех. Это основная цель альянса — защитить своих членов от внешней агрессии, включая возможные военные угрозы. Этот принцип коллективной безопасности был активирован только один раз — после террористических атак 11 сентября 2001 года в США.
  2. Сдерживание угроз. НАТО играет важную роль в сдерживании потенциальных агрессоров, особенно в контексте борьбы с расширением влияния авторитарных режимов или террористических групп. Система сдерживания предполагает использование военной мощи и политической решимости для предотвращения возможных конфликтов.
  3. Сохранение мирной и стабильной Европы. С момента своего создания НАТО стремится поддерживать стабильность в Европе, предотвращать конфликты и способствовать мирному разрешению споров. В этом контексте альянс активно сотрудничает с другими международными организациями, такими как ООН и ЕС.
  4. Поддержка демократии и верховенства закона. НАТО стремится поддерживать демократические ценности, уважение прав человека и верховенство закона. Это отражается в политической и военной поддержке стран, которые стремятся к демократическим реформам, в том числе через участие в миротворческих миссиях и помощь в борьбе с террористическими угрозами.
  5. Реагирование на современные угрозы безопасности. НАТО активно адаптируется к новым вызовам, таким как киберугрозы, терроризм, гибридные войны, изменение климата и миграционные потоки. Альянс развивает свою способность эффективно реагировать на эти угрозы с использованием современных технологий и укрепления сотрудничества с другими государствами и организациями.
  6. Международное сотрудничество и партнерство. НАТО активно сотрудничает с рядом стран, не входящих в альянс, что способствует укреплению международной безопасности и развитию отношений с различными регионами мира.
Таким образом, НАТО ставит перед собой цели, связанные с обеспечением безопасности своих членов, сдерживанием угроз, поддержанием стабильности и мира, а также продвижением демократических ценностей на международной арене.

Как финансируется НАТО


Финансирование НАТО осуществляется за счёт взносов стран-участниц. Размер взноса зависит от экономического потенциала страны и её доли в общих расходах организации. Взносы уплачиваются ежегодно и могут быть использованы только для целей, определённых в Уставе НАТО.

Основные статьи расходов НАТО включают:

  • содержание военного персонала и обеспечение его деятельности;
  • развитие и поддержание военной инфраструктуры;
  • проведение совместных военных учений и манёвров;
  • участие в миротворческих операциях и гуманитарных миссиях;
  • финансирование научных исследований и разработок в области обороны и безопасности.
Кроме того, НАТО получает дополнительные средства из других источников, таких как доходы от инвестиций, гранты и пожертвования. Эти средства также направляются на реализацию программ и проектов, связанных с обеспечением безопасности и стабильности в регионе.

Важным аспектом финансирования НАТО является прозрачность и подотчётность использования средств. Страны-участницы имеют право контролировать расходование своих взносов и требовать отчётности о том, как они используются. Это позволяет им быть уверенными в том, что их деньги идут на действительно важные и необходимые цели.

Саммит НАТО в Вашигтоне (Фото: РИА Новости / Стрингер)

Как расширялось НАТО


НАТО начало расширяться сразу после своего создания в 1949 году, постепенно включив в альянс новые страны. Первоначально в 1950-е годы вступили Греция и Турция, а в 1990-е, после окончания Холодной войны, началось активное «восточное расширение».

В 1999 году в НАТО присоединились Польша, Чехия и Венгрия, а в 2004 году — Эстония, Латвия, Литва, Словения, Словакия, Болгария и Румыния.

Позднее вступили Албания и Хорватия (2009), Черногория (2017), а в 2020 году — Северная Македония.

В 2023 году в альянс вступила Финляндия, а в 2024 году — Швеция.

Статья 10 Североатлантического договора гласит:
«Договаривающиеся стороны по всеобщему согласию могут предлагать любому другому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона, присоединиться к настоящему Договору».
Основные требования для вступления страны в НАТО:

  • демократические институты и правовое государство. Страна-кандидат должна иметь устойчивую демократию, многопартийную систему, свободные и честные выборы, уважение прав человека и верховенство закона;
  • добрососедство. Кандидат должен поддерживать открытые и дружественные отношения с соседями, что снижает риск конфликтов и укрепляет стабильность в регионе;
  • готовность к сотрудничеству. Кандидат должен быть готов сотрудничать с другими странами НАТО и организациями альянса, соблюдать принципы коллективной обороны и участвовать в совместных военных и гражданских проектах;
  • согласие на коллективную оборону. Кандидат должен выразить своё согласие и готовность участвовать в коллективной обороне согласно статье 5 Вашингтонского договора.

Трамп: если союзники НАТО не будут платить по счетам, то США выйдет из альянса
Трамп: если союзники НАТО не будут платить по счетам, то США выйдет из альянса

Военная деятельность альянса


Военная деятельность НАТО включает в себя защиту стран-членов (по принципу коллективной обороны), миротворческие и стабилизирующие операции, а также антитеррористическую активность.

Альянс проводит операции, такие как KFOR в Косово и ISAF в Афганистане, а также «Активные усилия» в Средиземном море для борьбы с терроризмом.

Также альянс активно работает с партнёрами по гуманитарным миссиям и реагированию на кризисы.

Чем занимается НАТО сейчас


В 2024 году НАТО продолжает выполнять свои ключевые задачи, адаптируясь к новым угрозам и вызовам. Основные направления деятельности альянса:

  1. Коллективная оборона: НАТО укрепляет свою оборонную способность.
  2. Совместные учения и тренировки: Альянс проводит масштабные учения, такие как «Defender Europe» и «Trident Juncture», для улучшения координации между войсками стран-членов и повышения готовности к возможным угрозам, включая гибридные и киберугрозы.
  3. Кибербезопасность: НАТО активно развивает свои возможности в области киберзащиты, создавая новые структуры для защиты от кибератак и укрепляя сотрудничество с частным сектором и партнёрскими странами.
  4. Реагирование на глобальные угрозы: НАТО продолжает борьбу с терроризмом через операции в различных регионах, включая Ирак, где альянс помогает в обучении и поддержке местных сил безопасности.
  5. Гибридные угрозы и новые технологии: Альянс фокусируется на противодействии гибридным угрозам, включая дезинформацию и вмешательство в выборы, а также активно внедряет новые технологии, такие как искусственный интеллект и автономные системы, для улучшения своей военной и разведывательной работы.
Таким образом, НАТО в 2024 году продолжает адаптироваться к изменяющемуся миру, укрепляя безопасность своих членов, поддерживая партнёров и готовясь к новым вызовам.

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#статьи
На Западе оценили текущую ситуацию в Сирии
WP: признаков вывода российских сил из Сирии нет, военное присутствие остается
10 декабря 2024, 10:45

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Военное присутствие российских сил на базах в сирийских Тартусе и Хмеймиме сохраняется, признаков их вывода нет. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.
«Пока нет никаких доказательств масштабного вывода войск из Тартуса или Хмеймима», — сказано в публикации.
Авторы материала добавили, что эти объекты являются ключевыми для РФ. Авиабазой Хмеймим пользовались, когда били по террористам и применяли, чтобы расширить военное присутствие России в африканских странах.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Президент Башар Асад снял с себя полномочия и получил политическое убежище в России. Недавно турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал его действия.

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«Идут очень тяжело»: Москалькова оценила переговоры об обмене пленными с Украиной
Москалькова оценила переговоры об обмене пленными между Москвой и Киевом
10 декабря 2024, 10:26

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Переговоры между Россией и Украиной об обмене пленными идут очень тяжело, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Переговоры идут очень тяжело у наших военных, и каждый раз <…> это просто проявление искусства дипломатии и человечности», — цитирует слова омбудсмена РИА Новости.
Ранее Москалькова сообщила о том, что Россия передала Украине тела пленных, погибших при крушении самолета Ил-76 в январе этого года.

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На Западе отметили настораживающий аспект в отношениях между Трампом и Зеленским
Меркурис: безразличие на встрече в Париже стало местью Трампа Зеленскому
10 декабря 2024, 07:44

Владимир Зеленский

Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что равнодушное отношение избранного президента США Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому на их встрече в Париже можно рассматривать как ответ на аналогичное отношение украинского лидера к Дональду Трампу во время его визита в Америку. Такое мнение он озвучил в своем блоге на YouTube, информирует РИА Новости.
Владимир Зеленский не раз высказывал критику в адрес Дональда Трампа, утверждая, что именно республиканец может наладить отношения с Россией, не учитывая интересы Киева. В ноябре газета Welt сообщала, что Зеленский стремится организовать встречу с новым президентом США, хотя еще в июне он говорил, что Трамп станет «президентом-лузером», если попытается разрешить конфликт в Украине за счет территориальных уступок.

Аналитик также подчеркнул, что Дональд Трамп не намерен уделять много времени Владимиру Зеленскому. Он добавил, что сентябрьская встреча между Зеленским и Трампом в Trump Tower, вероятно, оставила у Трампа негативные воспоминания. Переговоры проходили в напряженной атмосфере, а позже Владимир Зеленский раскрыл конфиденциальные детали их беседы, касающиеся членства Украины в НАТО и возможности получения ядерного оружия.

«Его поведение в последних днях (на встрече в Париже) подтверждает это. Неудивительно, когда Зеленский приехал в сентябре в США, он (тоже) поначалу не был заинтересован во встрече с Трампом», — рассказал аналитик.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

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#сша
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#дональд трамп
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#владимир зеленский
#переговоры
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Небензя шуточно предложил США помочь в поисках лидера ХТШ* за $10 миллионов
10 декабря 2024, 05:50

Василий Небензя (Фото: РИА Новости/Александр Щербак)

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил США помощь в поиске главы сирийской вооруженной оппозиции и запрещенной в России группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* (ХТШ) Ахмеда аш-Шараа, также известного как Абу Мухаммед аль-Джулани.
«Госдепартамент признает аль-Джулани (террористом) и обещает 10 млн долларов за помощь в задержании Джулани. Я сказал американцам: дайте нам эти 10 миллионов, мы знаем, как вам помочь, и даже укажем, где он может скрываться», — передает ТАСС шуточные слова Небензя.
В конце ноября 2024 года в Сирии вновь обострился конфликт между правительственными войсками, возглавляемыми президентом Башаром Асадом и объединенной вооруженной оппозицией, которую поддерживают боевики различных террористических группировок.

8 декабря, спустя полторы недели после начала эскалации, повстанцы захватили столицу Дамаск и Асад был вынужден экстренно покинуть страну, подав в отставку. О последних событиях в регионе читайте в материале «Радио 1».

Ранее «Радио 1» также передавало, что на Западе начались беспокойства о будущем Сирии после ухода Асада. Помимо этого за ночь стало известно, что лидеры Франции и Германии обсудили условия сотрудничества с Сирией.

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#сша
#помощь
#небензя
#сирия
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На Западе начались беспокойства о будущем Сирии после ухода Асада
Reuters: Запад обеспокоился, что в Сирии возникнет исламистское правительство
10 декабря 2024, 05:45

Фото: iStock/Derek Brumby

Западные страны и государства Аравийского полуострова опасаются, что свержение президента Сирии Башара Асада может привести к созданию в стране жесткого исламистского правительства. Об этом рассказали дипломаты и аналитики в беседе с агентством Reuters.
Основное беспокойство связано с возможным вакуумом власти, который способен создать благоприятные условия для экстремистских группировок.

«Внутри и за пределами региона существует сильный страх перед вакуумом власти, который может возникнуть из-за внезапного краха (режима) Асада», — объяснил директор аналитического центра Gulf Research Center Абдельазиз аль-Сагер.
Собеседник агентства сравнивает ситуацию в Сирии с тем, что произошло в Ираке и Ливии после свержения их лидеров. Существует вероятность, что вакуум власти поспособствует разрастанию экстремистских исламских группировок.

По словам другого аналитика, после ухода Асада у сирийской оппозиции отсутствует четкий план управления страной с многонациональным и многоконфессиональным составом населения.

Ранее «Радио 1» сообщало, что оппозиция в Сирии высказалась о России.

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#страх
#страны
#план
#сирия
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В посольстве РФ назвали ответственного за гибель Стерджес
Посольство РФ: Британия пытается спрятаться за завесой выдумок в деле Стерджес
10 декабря 2024, 03:57

Фото: iStock/AlexLMX

Посольство России в Великобритании заявило о причастности британских властей к гибели жительницы Эймсбери Дон Стерджес в 2018 году.
Российская сторона считает, что «инсценировка в Солсбери» используется Лондоном для отвлечения внимания от истинных причин трагедии, передает РИА Новости.

В дипмиссии отметили, что британские власти пытаются скрыть свою ответственность за произошедшее, распространяя антироссийскую риторику.

«Складывается устойчивое впечатление, что британские власти, осознавая свою ответственность за судьбу собственной гражданки, пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок», — указали в посольстве.
Ранее Россия уже обвиняла Лондон в фальсификации инцидента в Солсбери, связывая его с подготовкой населения Великобритании к конфронтации с Россией.

Дон Стерджес и ее муж Чарли Роули отравились в Эймсбери летом 2018 года. По версии британских спецслужб, они пострадали от того же вещества, что и Сергей Скрипаль с дочерью Юлией в марте того же года.

Ранее «Радио 1» писало о том, как Daily Mail отредактировал фото военных из РФ и выдал их за северокорейских девушек.

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Выбор одежды Зеленского на встречу с Трампом поставил его в безвыходное положение

Маск раскритиковал решение Байдена по Сирии
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#великобритания
#смерть
#обвинение
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Выбор одежды Зеленского на встречу с Трампом поставил его в безвыходное положение
Дубинский: команда Трампа раскритиковала наряд Зеленского на встрече в Париже
10 декабря 2024, 03:35

Фото: iStock/ValleraTo

В Верховной Раде Украины прокомментировали критику команды Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского из-за его неподобающего внешнего вида на встрече в Париже.
Депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что глава украинского режима оказался в сложной ситуации после замечаний об одежде, которую американская сторона назвала неуважением.

На встрече Зеленский был одет в черную кофту и повседневные брюки, что вызвало неодобрение, в то время как Трамп выбрал синий костюм с желтым галстуком, напоминающим цвета украинского флага.

«После выпада команды Трампа о ненадлежащей одежде Зеленского, ему надо или переодеться в костюмчик, либо продолжать играть в гопника. Переоденется — значит, сделает по щелчку пальцев советников Трампа все, что угодно. Не переоденется — повод для издевательств и, в какой-то момент, отказа во встрече за нарушения дресс-кода», — объяснил Дубинский.
По словам депутата, такое поведение Зеленского объясняется отсутствием должного образования и незнанием основ деловой этики.

Украинские СМИ также обратили внимание на ситуацию, предполагая, что критика команды Трампа может повлиять на восприятие Зеленского на международной арене.

Подробности трехсторонней встречи в Елисейском дворце между Францией, США и Украиной читайте в нашем материале.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Зеленского призвали попрощаться с амбициями на вступление в НАТО.

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#трамп
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#сша
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В США пошли слухи о флирте «любящей власть» жены Байдена с Трампом
Fox News: первая леди США уже начала флиртовать с Трампом из-за «любви к власти»
10 декабря 2024, 02:57

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Первая леди США Джилл Байден флиртовала в беседе с Дональдом Трампом во время их встречи в Париже, заявил телеведущий Fox News Ларри Кудлоу.
По мнению журналиста, такое поведение связано с предполагаемой «любовью к власти». Он также допустил, что семья Байденов, включая самого Джо Байдена, могла тайно проголосовать за Трампа на президентских выборах.

Ранее в интервью The New York Post Дональд Трамп отметил, что его разговор с первой леди прошел в приятной атмосфере.

«Джилл не могла быть более милой, чем была в тот день. (...) Это политика — к резким заявлениям в отношении друг друга приходится привыкать. Но она была действительно очень мила, и мы весьма приятно побеседовали», — заявил Трамп.
Ранее 9 декабря Зеленский заявил, что от Трампа не зависит приглашение Украины в НАТО. Через некоторое время Илон Маск выразил недоумение на слова украинского президента о бессмысленности разговора с Трампом и незначительности его роли во вступлении Киева в НАТО.

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#сша
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#дональд трамп
#интервью
#байден
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Абхазия обратилась к РФ с просьбой о возобновлении социальных выплат
10 декабря 2024, 01:32

Фото: iStock/ rarrarorro

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к российскому правительству с просьбой возобновить финансирование социальных выплат в республике.
«Я обратился с письмом к Мишустину, чтобы разморозили софинансирование заработных плат, в целом социальные выплаты», — сказала ТАСС Бганба.
Еще с сентября Россия приостановила, а с ноября полностью прекратила подобные выплаты, за исключением пенсий. Бганба также отметил, что значительная часть бюджета Абхазии уходит на оплату электроэнергии, поступающей из России.

С 1 ноября республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита, однако введены жесткие ограничения: свет подается лишь 4 часа 40 минут в дневное время, а ночью пока отключений нет. Если закупки прекратятся, поставки будут сокращены до шести часов в сутки.

Это привело к временной остановке работы школ и детских садов, которые закрыты до 17 декабря.

Власти Абхазии заявили, что финансовая ситуация требует срочных мер, иначе республике грозит дальнейшее ухудшение условий жизни.

3 декабря «Радио 1» писало о том, что парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с РФ.

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#абхазия
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