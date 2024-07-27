Латвиец с дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища

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Гражданин Латвии Станислав Букайнс вместе со своей пятилетней дочерью приплыл в Россию на плоту и попросил убежища. Об этом информирует «Московский комсомолец».
Иностранец рассказал, что большую часть пути он вместе с дочерью преодолел на плоту. Станислав Букайнс — политический блогер и активист. В Латвии он подвергался уголовному преследованию.
По словам его знакомого Руслана Панкратова, сбежавший мог попасть в РФ транзитом через Литву или Эстонию, но выбрал именно путь по воде. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале написала, что Букайнс вместе с дочерью оказались в Псковской области.
На данный момент миграционная служба приняла ходатайство мужчины о признании их беженцами.
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По словам его знакомого Руслана Панкратова, сбежавший мог попасть в РФ транзитом через Литву или Эстонию, но выбрал именно путь по воде. Официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале написала, что Букайнс вместе с дочерью оказались в Псковской области.
На данный момент миграционная служба приняла ходатайство мужчины о признании их беженцами.
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Екатерина Коршунова