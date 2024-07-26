При взрыве в российской многоэтажке погиб двухлетний ребенок

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В Ульяновске при взрыве в многоэтажном жилом доме погиб двухлетний ребенок. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что также при ЧП пострадали три человека. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон, после чего начался пожар, который охватил три квартиры на третьем этаже. Согласно информации Telegram-канала SHOT, дом не был газифицирован.
Большинство людей эвакуированы из подъезда дома.
Ранее сообщалось, что в Балашихе в газифицированной девятиэтажке сдетонировала газовоздушная смесь. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, а также два балкона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон, после чего начался пожар, который охватил три квартиры на третьем этаже. Согласно информации Telegram-канала SHOT, дом не был газифицирован.
Большинство людей эвакуированы из подъезда дома.
Ранее сообщалось, что в Балашихе в газифицированной девятиэтажке сдетонировала газовоздушная смесь. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, а также два балкона. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
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Екатерина Коршунова