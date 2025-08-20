Литва возведёт линию обороны с минными полями на границе с Россией
Литва объявила о планах создания линии обороны на границе с Россией и Белоруссией, которая будет включать минные поля и мосты, подготовленные для подрыва в случае вторжения. Проект является частью стратегии стран Балтии по укреплению обороны и потребует финансовой поддержки ЕС.
Литва приступила к реализации планов по строительству многокилометровой линии обороны вдоль границ с Россией и Белоруссией. Согласно данным Daily Mail, новая линия будет оснащена минными полями и мостами, которые можно будет взорвать в случае военной угрозы. Заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас заявил, что проект займёт десять лет и обойдётся в 1,1 млрд евро, из которых 800 млн евро будут направлены на закупку мин.
Оборонная линия будет состоять из трёх эшелонов. Первый уровень, протяжённостью до трёх километров от границы, включит противотанковые рвы, заграждения типа «зубы дракона» и подготовленные для минирования поля. Второй и третий эшелоны, глубиной до 20 и 50 километров соответственно, предусматривают дренажные канавы, инженерные заграждения, мосты с взрывчаткой и укреплённые опорные пункты.
Инициатива является частью скоординированных действий стран Балтии и Польши по усилению обороны. Эстония, Латвия, Литва и Польша наращивают укрепления на границах, что потребует выделения средств из бюджета ЕС. Власти Литвы также планируют интегрировать свою систему обороны с «Балтийской линией обороны» совместно с Латвией и Эстонией и польским проектом «Восточный щит».
