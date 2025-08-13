13 августа 2025, 15:17

Мамыкин: Прибалтика может нанесли удары по Ленинградской и Псковской областям

Фото: iStock/bpawesome

Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что страны Балтии могут быть вовлечены в подготовку военных провокаций против России. Об этом он сообщил в интервью изданию «Царьград».





По мнению политика, под потенциальную угрозу могут попасть Псковская, Смоленская и Ленинградская области, а также Витебская область Белоруссии. Мамыкин не исключил, что и Эстония может участвовать в возможных атаках на эти регионы.



Экс-парламентарий назвал возможную атаку аналогичной той, что была совершена ВСУ в Курской области.



Он также выразил уверенность, что западные страны стремятся к захвату российских природных ресурсов.





«Абсолютно точно Европа готовится к войне с Россией. Тут не надо лелеять никаких надежд», – подчеркнул Мамыкин.