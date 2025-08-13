Прибалтика готовит удары по Ленинградской, Псковской и Смоленской областям
Мамыкин: Прибалтика может нанесли удары по Ленинградской и Псковской областям
Бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что страны Балтии могут быть вовлечены в подготовку военных провокаций против России. Об этом он сообщил в интервью изданию «Царьград».
По мнению политика, под потенциальную угрозу могут попасть Псковская, Смоленская и Ленинградская области, а также Витебская область Белоруссии. Мамыкин не исключил, что и Эстония может участвовать в возможных атаках на эти регионы.
Экс-парламентарий назвал возможную атаку аналогичной той, что была совершена ВСУ в Курской области.
Он также выразил уверенность, что западные страны стремятся к захвату российских природных ресурсов.
«Абсолютно точно Европа готовится к войне с Россией. Тут не надо лелеять никаких надежд», – подчеркнул Мамыкин.