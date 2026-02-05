Венесуэла намерена вырваться в лидеры по добыче газа

05 февраля 2026, 01:41

Посол Венесуэлы в России Рафаэль Саласар Веласкес заявил о потенциальной возможности страны войти в число трёх крупнейших мировых держав по объёмам природного газа. Свою точку зрения он озвучил в беседе с газетой «Известия».





На сегодняшний день Венесуэла располагается на восьмой строчке глобального рейтинга по объёму газовых запасов. Однако, как подчеркнул дипломат, фактические резервы могут оказаться существенно выше текущих оценок.



«Мы полагаем, что реальные запасы могут быть значительно больше, и страна способна войти в первую тройку‑четвёрку мировых держав по этому показателю», — отметил Веласкес.