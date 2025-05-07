Латвия и Литва закрыли воздушное пространство для самолета Вучича из-за его планов прибыть в РФ

Александр Вучич (Фото: kremlin.ru)
Латвия вслед за Литвой запретила пролёт воздушного пространства для самолёта президента Сербии Александра Вучича, направлявшегося в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая. Об этом сообщает сербская газета «Вечерне новости» («ВН») со ссылкой на информированный источник, передает РИА Новости.
Как ранее заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, на встрече в Москве Владимир Путин и Вучич планируют обсудить двусторонние отношения и ситуацию на Балканах.
Латвийские власти объяснили запрет на перелет сербского самолета «политической чувствительностью» и целью визита. Аналогично поступила Литва, сославшись на «технические и дипломатические причины».
Несмотря на давление в ЕС с призывами для лидеров стран-кандидатов и членов ЕС отказаться от посещения Москвы, Вучич подтвердил своё участие в российскомих мероприятиях. При этом, чтобы защитить членов правительства и армии Сербии от санкций, он приедет без официальной делегации.
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Латвийские власти объяснили запрет на перелет сербского самолета «политической чувствительностью» и целью визита. Аналогично поступила Литва, сославшись на «технические и дипломатические причины».
Несмотря на давление в ЕС с призывами для лидеров стран-кандидатов и членов ЕС отказаться от посещения Москвы, Вучич подтвердил своё участие в российскомих мероприятиях. При этом, чтобы защитить членов правительства и армии Сербии от санкций, он приедет без официальной делегации.
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Мария Моисеева