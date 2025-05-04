«На очереди, получается, Виктор Орбан»: Вучич и Фицо чувствуют недомогание, эксперты выдвинули версию о намеренном отравлении

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)
Президент Сербии Александр Вучич вдруг почувствовал себя неважно во время визита в США, и это — накануне запланированной поездки в Москву на парад Победы. Затем самочувствие ухудшилось у премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Что творится с лидерами дружественных России европейских стран — в материале «Радио 1».
Состояние здоровья Александра ВучичаИз-за болезненного состояния лидер Сербии вернулся из Флориды в Белград, не дождавшись аудиенции у президента США Дональда Трампа. Вучич отменил встречи с деловыми кругами, диаспорой и лоббистами сербских интересов в Республиканской партии.
«Вучичу стало плохо в ходе посещения США, и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию. Президент Сербии прервал поездку в США, он на пути в Белград», — отметил сербский телеканал RTS.
На брифинге врач Драган Динчич объявил, что ухудшения состояния Вучича связано с резким повышением кровяного давления. Однако сербская администрация пока никак не комментировала произошедшее.
Вучич собирался приехать в Москву 9 мая, где он должен был посетить парад Победы. Напомним, что власти Евросоюза выступали резко против поездки сербского лидера в РФ.
Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)
Вместе с тем буквально пару дней назад Вучич в который раз объявил, что от визита в Россию он не откажется, ведь обещал российскому президенту Владимиру Путину приехать. Отметим, что сербского лидера уже выписали из больницы.
В апреле 2023 года Вучича тоже экстренно госпитализировали. Причины недомогания политика не разглашали, но пресса в иной раз упоминала возможные проблемы с сердцем, которые сам Вучич потом отрицал.
Вучича намеренно отравили?Эксперты полагают, что Вучич вряд ли притворяется больным, дабы найти причину отказаться от визита в Москву. Более правдоподобная версия — отравление.
«Нормальная практика, традиционная для лидеров-евроатлантистов. В Великобритании работает огромная лаборатория, которая занимается разработкой в том числе ядов. <… > Все больше и больше информации, которая свидетельствует о том, что Вучича все-таки отравили в ходе его визита в Соединенные Штаты и он был вынужден прервать свой визит», — выразил свое мнение в разговоре с 360.ru политолог Вадим Сипров.
Подобную версию выдвинул и профессор ВШЭ Марат Баширов.
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«Отравили, что ли?» — уточнил политолог в своем Телеграм-канале.
Об отравлении думает и украинский блогер Анатолий Шарий. Он обвинил Еврокомиссию в недомогании сербского президента.
«Я не удивился бы ни на грамм, если бы узнал, что это намеренное отравление», — выразил свое мнение Шарий в своем Телеграм-канале.
Кроются ли политические мотивы в недомогании Вучича?Политолог Сипров считает, что в ухудшении состояния Вучича могут крыться политические мотивы.
«Но это мотивы, связанные с массовыми беспорядками, которые в Сербии устраивают тамошние белоленточники. Либо это угрозы безопасности жизни президента дружественной нам страны. Поэтому искать здесь какие-то скрытые мотивы, которые связаны с тем, что Вучич проводит по отношению к Москве политику двойных стандартов, я думаю, не стоит. Этот политик был и останется ориентированным на Россию», — уточнил эксперт.
Фото: iStock/ Derek Brumby
Так же думает и политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Он подчеркнул, что у сербского лидера нет необходимости «устраивать спектакли», ведь он прошел огромное количество конфликтов. Со слов эксперта, Вучич отлично понимает, что может себе позволить, а что нет.
«Поэтому не вижу здесь какой-то примитивной уловки с его стороны. Я даже думаю, не было ли каких-то попыток повлиять на его здоровье в ходе поездки? Враждебных попыток, например вирусов каких-нибудь», — обратил внимание Станкевич в разговоре с 360.ru.
Специалист призвал помочь Вучичу в лечении.
«Бессмысленно фантазировать, надо помочь быстро поправить здоровье Александру Вучичу. Он нужен своему народу, стране в первую очередь. И кроме того, он нужен в Москве 9 Мая. Так что если есть необходимость оказать ему медицинскую поддержку, она должна быть оказана», — отметил политолог.
Роберт Фицо (Фото: www.kremlin.ru)
После Вучича заболел ФицоУ премьер-министра Словакии Роберта Фицо, год назад пережившего покушение, тоже вдруг ухудшилось здоровье. В последние дни он несколько раз отменял запланированные рабочие мероприятия незадолго до их начала, информировал портал Tvnoviny.
«Он начал плохо себя чувствовать еще после того покушения и ранений, которые получил», — заметили авторы публикации.
Фицо не приезжал на мероприятия, посвященные празднованию Первомая в Словакии. Политик не смог осуществить свой замысел по поддержке трудящихся — он хотел провести ночную смену в роли работника хлебозавода в городе Нитра, расположенном на западе государства.
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Еще пришлось перенести его лекцию для учащихся Оксфордского университета в Великобритании. Официальные источники не раскрывали причины внесенных изменений в рабочий график Фицо.
«Все это очень похоже на работу по одному и тому же сценарию. Где, при каких обстоятельствах, какие вещества, были ли они действительно, которые привели к тому, что здоровье этих двух политиков серьезно ухудшилось, — этим, конечно, пусть занимаются спецслужбы соответствующих стран. В целом все очень похоже на работу по единому шаблону», — обратил внимание эксперт Сипров.
Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)
Орбан в опасности?
«На очереди, получается, Виктор Орбан», — предположил политолог Сипров.
Он уточнил, что премьер-министр Венгрии Орбан является наиболее яркой фигурой и одним из лидеров антиглобалистов Европы. Еще общий политический контекст: попытки запретить в ФРГ партию «Альтернатива для Германии», самую организованную политическую силу, которая способна противостоять консолидации евроатлантистов, подчеркнул эксперт.
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