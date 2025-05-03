Президент Сербии Вучич выписан из больницы после экстренной госпитализации

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Президента Сербии Александра Вучича выписали из больницы после экстренной госпитализации. Об этом сообщает министр финансов страны Синиша Мали.
«Я надеюсь на его скорейшее выздоровление. Это происходит с ним не в первый раз, уже третий или четвертый», — цитирует Мали телеканал Pink TV.
По словам министра, здоровье президента является приоритетом для Сербии. Состояние Вучича улучшилось и он покинул больницу после 17:00 по местному времени.
Напомним, что сербский глава был госпитализирован в больницу после недомогания во время визита в США. Вучича отправили в Военно-медицинскую академию в Белграде. Врач Драган Динчич объяснил, что плохое самочувствие лидеры страны связано с резким повышением кровяного давления.
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Иван Мусатов