Латвия запретила музыку Раймонда Паулса из-за связи с Россией
Парламент Латвии ввёл запрет на трансляцию в эфире радиостанций музыкальных произведений авторов, попавших под национальные или международные санкции. Об этом сообщает Delfi.lv.
Во вторник сейм во втором чтении одобрил инициативу депутата Артурса Бутанса от партии «Национальное объединение». Поправка будет закреплена в Законе об электронных СМИ: согласно ей, медиа не вправе включать в свои программы и трансляции музыку, созданную лицами, в отношении которых действуют санкции.
В результате ограничения затронули восемь композиций латышского композитора Раймонда Паулса. Это случилось, потому что их исполняли российские артисты, находящиеся под санкциями.
Латвия в последние годы неоднократно расширяла санкционные списки, добавляя в них певцов, музыкантов и поэтов из РФ. Так, Олег Газманов ранее прокомментировал введённые против него ограничения, подчеркнув, что для него важнее всего создавать музыку для своего народа и выступать в России.
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