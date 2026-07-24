Латвия запретила музыку Раймонда Паулса из-за связи с Россией

24 июля 2026, 00:49

Власти Латвии запретили исполнять песни «подсанкционных» авторов

Фото: iStock/KairosDee

Парламент Латвии ввёл запрет на трансляцию в эфире радиостанций музыкальных произведений авторов, попавших под национальные или международные санкции. Об этом сообщает Delfi.lv.