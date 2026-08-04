Беспилотник ударил по складу в Ленинградской области

04 августа 2026, 05:54

Дрозденко сообщил о повреждении склада в Ленобласти после атаки БПЛА

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Украинские вооружённые формирования атакуют Ленинградскую область с помощью БПЛА. О последствиях в Телеграм-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.





Согласно полученным данным, активность укаринской беспилотной авиации зафиксировали в районе населённого пункта Красный Бор, который расположен в Тосненском районе. По словам губернатора, в течение ночи российские военные уничтожили или перехватили 15 дронов ВСУ.



«Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко.