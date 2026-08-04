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Беспилотник ударил по складу в Ленинградской области

Дрозденко сообщил о повреждении склада в Ленобласти после атаки БПЛА
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Украинские вооружённые формирования атакуют Ленинградскую область с помощью БПЛА. О последствиях в Телеграм-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко.



Согласно полученным данным, активность укаринской беспилотной авиации зафиксировали в районе населённого пункта Красный Бор, который расположен в Тосненском районе. По словам губернатора, в течение ночи российские военные уничтожили или перехватили 15 дронов ВСУ.

«Зафиксировано повреждение в складской зоне рядом с населенным пунктом Красный Бор в Тосненском районе. Боевая работа продолжается», — написал Дрозденко.

Вместе с тем угрозу БПЛА объявили в Санкт-Петербурге. Соответствующие сведения распространила РСЧС. Кроме того, пресс-служба Пулково сообщила, что в аэропорту временно ограничили приём и выпуск воздушных судов.
Александр Огарёв

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