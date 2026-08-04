Трамп назвал две главные проблемы Европы
Президент США Дональд Трамп обозначил ключевые проблемы Европы. По его мнению, это нелегальная миграция и ситуация в энергетической сфере.
Выступая в Белом доме и отвечая на вопросы прессы, Трамп заявил, что именно эти два фактора наносят серьёзный урон Европе. Он призвал к жёсткому ограничению миграционного потока, а по второй проблеме привёл в пример ситуацию в Великобритании.
По словам Трампа, страна располагает колоссальными энергетическими ресурсами, в частности, богатствами Северного моря. При этом королевство продолжает закупать энергоносители у Норвегии, что, как считает президент, ведёт страну к финансовому краху.
Ситуация с нелегальной миграцией в Европе остаётся напряжённой. В конце июля тысячи переселенцев пытались попасть в испанский автономный город Сеута. Одни добирались туда вплавь, другие шли пешком, минуя волнолом на границе с Марокко. По данным местного МВД, при попытке пересечь границу погибли 11 человек, а в Сеуту смогли проникнуть порядка 40 тысяч мигрантов. Испанское правительство сообщает, что общее число погибших при попытках достичь города составило не менее 72 человек.
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