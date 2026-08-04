Трамп назвал две главные проблемы Европы

04 августа 2026, 03:41

Трамп: нелегальная миграция и энергетика «убивают» Европу

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп обозначил ключевые проблемы Европы. По его мнению, это нелегальная миграция и ситуация в энергетической сфере.