Швеция собирается разместить своих военных в Латвии

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Швеция, входящая в НАТО, собирается с ноября начать размещение своих войск на территории Латвии. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на шведского посла при альянсе Акселя Вернхоффа.
При этом ряд миссий, например, разминирование, могут начаться раньше указанного срока.
Издание отмечает, что шведские военные разместятся в Латвии на ротационной основе и будут сменяться солдатами из Дании.
Напомним, что 7 марта Швеция официально вошла в НАТО, став её 32-м участником. Альянс в последние годы активизировался на западной границе России, называя свои действия «сдерживанием российской агрессии».
В Кремле неоднократно выражали обеспокоенность действиями НАТО у границы. Россия отмечала, что никому не угрожает, при этом потенциально опасные для неё действия не оставит без внимания.
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Издание отмечает, что шведские военные разместятся в Латвии на ротационной основе и будут сменяться солдатами из Дании.
В Кремле неоднократно выражали обеспокоенность действиями НАТО у границы. Россия отмечала, что никому не угрожает, при этом потенциально опасные для неё действия не оставит без внимания.
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Анастасия Чинкова