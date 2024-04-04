Латвия отправит Украине партию дронов на миллион евро

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Латвия готовится отправить Украине партию дронов на один миллион евро. Об этом сообщила премьер-министр страны Эвика Силиня во время пресс-конференции с украинском коллегой Денисом Шмыгалем.
Она не назвала точные сроки отправки вооружения, но подчеркнула, что это произойдёт очень скоро.
Отмечается, что все дроны произведены на предприятиях Латвии специально для дальнейшей отправки на Украину.
По словам премьера, все эти дроны были проверены и высоко оценены украинской стороной.
Всего в текущем году Латвия планирует выделить из бюджета девять миллионов евро на аналогичные поставки для украинской армии. Помощь Киеву составит 0,25 процента ВВП страны.
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Отмечается, что все дроны произведены на предприятиях Латвии специально для дальнейшей отправки на Украину.
Всего в текущем году Латвия планирует выделить из бюджета девять миллионов евро на аналогичные поставки для украинской армии. Помощь Киеву составит 0,25 процента ВВП страны.
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Анастасия Чинкова