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Латвия отправит Украине партию дронов на миллион евро

04 апреля 2024, 13:22
Фото: iStock/william87

Фото: iStock/william87

Латвия готовится отправить Украине партию дронов на один миллион евро. Об этом сообщила премьер-министр страны Эвика Силиня во время пресс-конференции с украинском коллегой Денисом Шмыгалем.
Она не назвала точные сроки отправки вооружения, но подчеркнула, что это произойдёт очень скоро.

Отмечается, что все дроны произведены на предприятиях Латвии специально для дальнейшей отправки на Украину.


По словам премьера, все эти дроны были проверены и высоко оценены украинской стороной.

Всего в текущем году Латвия планирует выделить из бюджета девять миллионов евро на аналогичные поставки для украинской армии. Помощь Киеву составит 0,25 процента ВВП страны.

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#латвия
#украина
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#вооружение
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В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина и Макрона
Песков: Контакты Путина и Макрона пока не планируются, но РФ к ним готова
04 апреля 2024, 12:37

Фото: Официальный сайт Кремля

Контактов между президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном пока не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Контакты Путина и Макрона сейчас не планируются, но российская сторона к ним готова», — сказал Песков.

Так он прокомментировал недавний разговор министров обороны Франции и России Себастьяна Лекорню и Сергея Шойгу. Во время диалога Шойгу предупредил французского коллегу, что у страны будут проблемы, если она отправит войска на Украину.

Представитель Кремля подчеркнул, что президент Владимир Путин остается открытом для диалога. Сегодня идет активное международное взаимодействие со странами, которые в этом заинтересованы.

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#макрон
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Захарова назвала причину провала исторического саммита по атому в Бельгии
Захарова: «исторический» саммит по атому провалился из-за отсутствия РФ и Ирана
04 апреля 2024, 12:35

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «исторический» саммит по атомной энергетике в Бельгии провалился из-за отсутствия на нем России и Ирана. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД РФ высмеяла любовь Запада называть все, что происходит под его руководством, историческим и глобальным. При этом Захарова отметила, что на форум не были приглашены «ключевые государства Евразии».

По мнению дипломата, на саммите отсутствовал Иран, вокруг ядерной программы которого сосредоточено внимание всех мировых средств массовой информации. Захарова добавила, что вопросы атомной энергетики должны оставаться вне политической конъюнктуры.

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#форум
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#захарова
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Глава МИД РФ заявил об очевидности украинского следа в теракте в подмосковном «Крокусе»
Сергей Лавров: уже сейчас очевидно, что в «Крокусе» не обошлось без украинского следа
04 апреля 2024, 11:44

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об очевидности украинского следа при теракте в «Крокусе».
«Уже сейчас очевидно, об этом говорится в ходе сообщений о том, как идёт расследование — очевидно, что не обошлось без украинского следа», — сказал Лавров.

Более того, причастность Незалежной ко многим другим террористическим актам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения, подчеркнул глава МИД.

Как отметил Лавров, Украина стала настоящим террористическим государством, ведь Киев уже десять лет терроризирует Донбасс.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провёл переговоры с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню. Шойгу сообщил Лекорню, что Россия располагает сведениями о причастности Украину к страшному теракту, который 22 марта произошёл в «Крокус Сити Холле».

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале в подмосковном Красногорске должен был ​начаться концерт рок-группы «Пикник». Как только зрители расселись по своим местам, в зале ворвались вооружённые террористы. Они начали ​в упор расстреливать людей, а затем подожгли «Крокус».

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#мид
#министр
#лавров
#крокус сити холл
#украина
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Британия и Франция тайно готовят отправку войск на Украину, считают в США
Эксперт Люттвак: НАТО должна отправить войска на Украину или признать катастрофу
04 апреля 2024, 10:57

Фото: iStock/Michele Ursi

Великобритания, Франция и страны Северной Европы тайно готовятся к отправке войск на Украину. Об этом сообщил консультант Госдепа США Эдвард Люттвак.
Он подчеркнул, что страны НАТО будут вынуждены в скором времени отправить свои войска на Украину, иначе альянсу придётся признать «катастрофическое поражение».

Отмечается, что будут отправлены как элитные подразделения, так и вспомогательный персонал, который останется вдали от передовой. Им необязательно участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Достаточно заняться обучением украинских военных и ремонтом техники, подчеркнул эксперт.

По словам Люттвака, даже в случае вмешательства дипломатии, ВС РФ победоносно вернутся в Центральную Европу. Тогда странам Западной Европы придётся преобразовывать свою армию и возвращать обязательную военную службу.

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#нато
#украина
#военные
#конфликт
#всу
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Украинский националист заочно арестован по делу о возбуждении ненависти
Украинский националист Корчинский заочно арестован по делу о возбуждении ненависти
04 апреля 2024, 10:27

Фото: Istock/Rawf8

Идеолог украинского национализма Дмитрий Корчинский заочно арестован по делу о возбуждении ненависти, сообщает ТАСС.
«Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского националиста Дмитрия Корчинского по делу о возбуждении ненависти», — говорится в сообщении.

Как сообщают правоохранительные органы, Дмитрий Корчинский объявлен в РФ в международный розыск.

По данным базы МВД, ранее Корчинский уже разыскивался, но мера пресечения ему не избиралась. Статья, по которой разыскивался украинский националист не разглашается.

Ранее Politico опубликовало статью, в которой старшие офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что Украине ничто не поможет на поле боя против России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#мвд
#розыск
#всу
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Девять военных армии Израиля с гражданством РФ погибли в конфликте с ХАМАС
04 апреля 2024, 09:35

Фото: iStock/e-crow

С начала конфликта в Газе погибли девять мобилизованных военнослужащих Армии Израиля (ЦАХАЛ), имеющие российское гражданство. Об этом сообщили в посольстве Израиля в РФ.
«Это так, речь идет о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством РФ», — приводит ТАСС слова своего собеседника.

В посольстве пояснили, что в рядах военнослужащих ЦАХАЛ россияне, имеющие двойное гражданство. Они также подлежат мобилизации и призываются в армию.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия между ХАМАС и ЦАХАЛ пора заканчивать. От ударов ЦАХАЛ в Газе погибли 32,5 тысячи человек, передает региональный Минздрав. Около 75 тысяч человек ранены. Есть угроза голода для палестинцев.


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#гражданство
#россияне
#рф
#хамас
#израиль
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Кризис на Украине может выйти за рамки страны
Замглавы МИД Грушко: кризис на Украине может выйти за рамки страны
04 апреля 2024, 08:30

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Украинский кризис может выйти за рамки страны после соответствующих действий даже одной из стран НАТО. Так считает замглавы МИД Александр Грушко. Его слова передаёт РИА Новости.
Он пояснил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину указывают на готовность усилить эскалацию конфликта.

«В результате авантюрных действий даже одной-двух стран - членов НАТО украинский кризис может выйти за свои географические рамки и приобрести совершенно иной масштаб», — заявил Грушко.

Накануне стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что не намерен обращаться к НАТО, если по его войскам в зоне СВО будет нанесен удар.

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Замглавы МИД Грушко: РФ ответит на любую угрозу безопасности со стороны НАТО
04 апреля 2024, 07:25

Фото: iStock/macky_ch

Россия не оставит без ответа любую угрозу безопасности страны, исходящую со стороны НАТО. Такое заявление сделал замглавы МИД Александр Грушко.
«Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа», — цитирует РИА Новости Грушко.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина, который, обращаясь к Федеральному собранию, заявил, что здесь помнят судьбу тех, кто направлял военных на территорию России, однако сейчас последствия для интервентов будут намного хуже.

Накануне издание The Hill, ссылаясь на советника Белого дома Джона Кирби сообщило, что американская администрация сомневается в целесообразности предложения о выделении НАТО дополнительных функций по координации предоставления помощи Киеву.

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#поставки
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В МИД назвали заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимыми
Замглавы МИД Грушко: заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимы
04 апреля 2024, 05:46

Фото: istock / Olivier DJIANN

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке французских войск на Украину недопустимыми. Об этом информирует РИА Новости.
Грушко отметил, что позиция французского лидера была в срочном порядке дезавуирована в штаб-квартире НАТО, в Евросоюзе, в США и в большинстве других государств альянса.

«Тем не менее, эти высказывания свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит «на земле» стратегическое поражение. Подобные «вбросы», какие бы внешне- или внутриполитические цели они ни преследовали, недопустимы для ответственных политиков, особенно в условиях и без того накаленной военно-политической обстановки в Европе», — резюмировал дипломат.
Ранее во Франции заявили, что Париж не готов к диалогу с Москвой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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