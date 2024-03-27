В Латвии назвали идею Макрона об отправке войск на Украину плохо подготовленной

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Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину не была хорошо подготовлена, в НАТО к этому не готовы, заявила в среду премьер-министр Латвии Эвика Силиня на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.
Политик поделилась мнением, что дискуссия об отправке войск Франции либо НАТО ещё не назрела. Она также выразила уверенность в том, что войска Североатлантического альянса к подобному повороту событий не готовы.
Силиня подчеркнула, что не нужно делать того, чего Киев не просит. Украина требует Евросоюз помогать ей в обеспечении вооружением, но не с отправкой дополнительных батальонов военнослужащих.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина не является членом НАТО. Он признал, что Киев испытывает трудности, в частности, из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. Однако, по его словам, необходимость в иностранных войсках пока отсутствует.
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Силиня подчеркнула, что не нужно делать того, чего Киев не просит. Украина требует Евросоюз помогать ей в обеспечении вооружением, но не с отправкой дополнительных батальонов военнослужащих.
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Мария Федоровцева