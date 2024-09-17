Латвия подняла в воздух истребители НАТО из-за стаи птиц на границе

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ВВС Латвии подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за неопознанного объекта, движущегося со стороны границы с Белоруссией, который оказался стаей птиц. Об этом сообщили в пресс-службе латвийской армии.
Отмечается, что во вторник утром районе латвийско-белорусской границы был зафиксирован неопознанных объект. Он приблизился к границе со стороны Белоруссии, после чего пересёк её. В воздух были оперативно подняты истребители НАТО, которые при осмотре воздушного пространства не обнаружили никаких подозрительных объектов.
Позднее по приборам наблюдения за воздушным пространством удалось выяснить, что летающий объект был стаей птиц.
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Анастасия Чинкова