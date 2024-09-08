В Латвии заявили о падении «российского БПЛА»

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Латвийская сторона заявила, что на ее территории якобы упал прилетевший из РБ российский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе латвийского Минобороны.
«<…> Это военный беспилотный летательный аппарат Российской Федерации и, по имеющейся у Национальных вооруженных сил информации, он вошел в наше воздушное пространство со стороны Белоруссии», — сказано на сайте ведомства.Уточняется, что латвийские военные якобы зафиксировали прибытие дрона и перед падением проследили его перемещение. В пресс-службе резюмировали, что обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что Литва, Эстония и Латвия договорились создать общую оборонительную зону на границе с РФ и РБ, цель которой, как отмечалось, сдерживание, а также защита от военной угрозы.
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