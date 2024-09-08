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В Латвии заявили о падении «российского БПЛА»

08 сентября 2024, 17:18
Фото:istockphoto/rancho_runner

Фото:istockphoto/rancho_runner

Латвийская сторона заявила, что на ее территории якобы упал прилетевший из РБ российский беспилотник. Об этом сообщили в пресс-службе латвийского Минобороны.
«<…> Это военный беспилотный летательный аппарат Российской Федерации и, по имеющейся у Национальных вооруженных сил информации, он вошел в наше воздушное пространство со стороны Белоруссии», — сказано на сайте ведомства.
Уточняется, что латвийские военные якобы зафиксировали прибытие дрона и перед падением проследили его перемещение. В пресс-службе резюмировали, что обстоятельства происшествия устанавливаются.



Ранее сообщалось, что Литва, Эстония и Латвия договорились создать общую оборонительную зону на границе с РФ и РБ, цель которой, как отмечалось, сдерживание, а также защита от военной угрозы.

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#новости
В ФРГ заявили о моменте для дискуссии о завершении украинского конфликта
Шольц: пришло время для дискуссий о завершении украинского конфликта
08 сентября 2024, 17:51

Фото: сайт Кремля

Пришло время, чтобы подискутировать на тему как можно ускорить завершение украинского конфликта. Об этом немецкому телеканалу ZDF заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Я думаю, что сейчас настал момент, когда нужно вести дискуссии о том, как перейти от нынешней ситуации войны к миру быстрее, чем это кажется (возможным. — Прим. ред.) на данный момент», — прокомментировал политик.

Шольц добавил, что западные страны и Украина думают о проведении еще одной «мирной конференции», а сам Шольц, по его же словам, вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским хочет видеть там Россию.

Первая провальная конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке в середине июня. Россию туда не приглашали.

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#мир
#германия
#фрг
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#конфликт
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India Today: советник премьера Индии Довал посетит Россию для встречи с Путиным
08 сентября 2024, 17:37

Фото: istockphoto/Sagittarius Pro

Советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на следующей неделе прилетит в Россию, чтобы обсудить конфликт на Украине, и рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал India Today со ссылкой на анонимные источники. Отмечается, что визит политика ожидается с 10 по 11 сентября.
«Советник по национальной безопасности Аджит Довал посетит Москву с 10 по 11 сентября, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.
По данным телеканала, Довал хочет «обсудить мирные усилия, направленные на урегулирование» украинского конфликта, а также примет участие во встрече БРИКС, чтобы провести переговоры с российскими и китайскими коллегами.

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#сша
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Стало известно об угрозе для России из-за Финляндии
MWM: размещение истребителей F-35 на финской территории является угрозой для РФ
08 сентября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Trevor Howard Jones

Размещение истребителей F-35 на территории Финляндской республики представляет угрозу российской безопасности, говорится в материале издания Military Watch Magazine. Отмечено, что эта техника способна нести на себе ядерные вооружения.
«По оценкам, один самолет F-35, оснащенный ядерной бомбой B61-13, способен привести к гибели сотни тысяч жителей Москвы. <…> Это делает размещение самолетов в Финляндии потенциально очень серьезной угрозой для безопасности России», — сказано в публикации.
Журналисты подчеркнули, что самолеты способны пользоваться не только авиабазами, о чем говорит пробная посадка истребителей США на этой неделе на одну из республиканских автострад.

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#россия
#финляндия
#истребитель
#новости
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Захарова: США в бешенстве от того, что Россия не прогнулась под Вашингтон
08 сентября 2024, 16:55

Фото: пресс-служба МИД РФ

США в бешенстве от того, что Россия не прогнулась под Вашингтон и преследует свои национальные интересы, и потому не оставляют попыток вставить палки в колеса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС.
«Если бы мы не сопротивлялись, они бы нас любили, они бы приезжали к нам, они бы гладили нас по голове, хлопали по спине. Может быть, уже бы, правда, им приходилось бы и нагибаться, потому что они бы нас прогнули, но любовь была бы разыграна, показная опять же, по-голливудски идеально. Их бесит, что мы не прогибаемся. Их бесит, что мы во всем идем своим путем. Их бесит, что мы сохраняем свои национальные интересы. Отсюда и вот эта дичайшая злоба», — пояснила она.
Захарова также сравнила американцев и британцев, отметив, что вторые — могут над собой пошутить, не боятся потерять лицо и готовы даже на самоунижение, чтобы достигнуть своих поставленных целей. В то же время американцы, по ее словам, хотят сохранить не просто лицо, а корону на голове.
«Они же спартанцами себя видят. Они видят себя продолжателями вот этих вот великих идей исключительности, превосходства, которые идут еще к истории античности. Поэтому они никак не могут отказаться от задуманного, тем более оно уже и декларируется на протяжении многих лет», — подчеркнула дипломат.
Ранее Захарова заявила, что отказ многих стран от антироссийской линии — это победа России, как и реализация очень сложных формул для сохранения стабильности государства. Так она прокомментировала провальную санкционную политику Запада в отношении Москвы.

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#захарова
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Алаудинов: любая возможная катастрофа на Курской АЭС затронет и Европу
08 сентября 2024, 16:43

Фото: iStock/Nordroden

Европа, которую США «тащат к третьей мировой войне», должна понимать, что любая возможная катастрофа на Курской АЭС затронет и европейские государства, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, Европа «идет на поводу у Америки».
«Если Америка пытается за счет того, что будет бить по атомной станции, которая находится в Курчатове, играть в какие-то игры и заигрывать с Россией, то Европа должна понимать, что если произойдет любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснется европейских государств. Вы будете вовлечены в это», — заявил он на видео в своем телеграм-канале.
Командир «Ахмата» добавил, что не понимает, почему и зачем Европа идет на поводу у США и делает все возможное для того, чтобы произошла ядерная катастрофа.
«Неужели, вы не понимаете, что вас тащат к третьей мировой войне, в которой будет задействовано все, что у вас есть?» — спросил Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявлял, что изначально ВСУ по указке НАТО надеялись захватить АЭС в Курчатове и часть Курска, чтобы потом шантажировать Россию и вынудить сесть ее за стол переговоров, а когда наступление провалилось, Украина стала делать акцент на «воздействии» на атомную станцию.
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Мособлизбирком: явка избирателей на выборы в Подмосковье составляет 21,36 %
08 сентября 2024, 15:38

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

На 15:00 8 сентября явка избирателей на выборы в подмосковном регионе составила 21.36%, передает Мособлизбирком. Там уточнили, что дистанционно голосуют 86.08%, а на избирательных участках — 15.58%.
Ранее сообщалось, что явка избирателей составляла 19.80%. Дистанционно голосовали 84.45%, а на участки приходили 14.04%.

Выборы в Мособлдуму проходят с 6 по 8 сентября в 28 городских округах Подмосковья. Обо всех подробностях голосования можно узнать на сайте ЦИК РФ. В частности, ознакомиться с информацией про кандидатов, списками и избирательными участками.

По данным Мособлдумы, в 2024 году выборы затронут более 2.5 миллиона избирателей региона, что составляет одну треть.

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Захарова: отказ многих стран от антироссийской линии — это победа России
08 сентября 2024, 15:25

Фото: сайт МИД РФ

Отказ многих стран от антироссийской линии — это победа России, как и реализация очень сложных формул для сохранения стабильности государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ТАСС. Так она прокомментировала то, что санкционная политика в отношении Москвы потерпела крах.
«Были найдены сумасшедшие по сложности формулировки, формулы и механизмы выхода из ситуации. <…> И ведь вышли. И что нам предрекали, что будем голодные, холодные, без одежды, лекарств, технологий, без машин, лифтов будем — это я очень хорошо помню. Короче, без всего. <...> Сложности были огромные, часть остается, но мы идем вперед. Даже по строительству <...>. Поэтому - да, победа, но не только ради себя», — поделилась Захарова.
Она пояснила, что в первую очередь случившееся — это победа здравого смысла, так как многие страны поняли, что ограничения для России бьют по ним самим.
«Это, безусловно, победа России, но только не в контексте исключительно собственных интересов, а в рамках выстраивания нового миропорядка», — отметила Захарова.
По ее словам, победу России над беспрецедентным санкционным давлением — это еще и победа духа тех людей, кто на передовой реальной, и не передовой экономической и финансовой.
«Сколько, вы представляете, пришлось пережить нашему бизнесу, просто оказавшись в один день отрезанным от возможностей совершить оплату, проплату, перевести деньги, поставить товар, вывезти готовый товар, когда люди оставались один на один с вопросами сырья или полуфабрикатов, которые, если не используешь сегодня, завтра они уже меняют свое качество», — заключила она.
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Явка на выборы на территории Подмосковья составляет 19.80%
08 сентября 2024, 12:47

Фото: istockphoto/nemchinowa

На 12:00 8 сентября явка избирателей на выборы в Подмосковье составляет 19.80%, передает Мособлизбирком. Там уточнили, что показатель дистанционного электронного голосования составляет 84.45%, а на избирательных участках — 14.04%.
Ранее сообщалось, что явка избирателей на 10 часов 8 сентября составляла 16.55%.

Выборы в Советы депутатов проходят в 28 городских подмосковных округах в период с 6 по 8 сентября. С данными о кандидатах, а также списках и избирательных участках можно ознакомиться на цифровом сервисе ЦИК России.

По информации Мособлдумы, в текущем году голосование в Советы депутатов затронет треть всех избирателей региона, что составляет больше 2.5 миллиона человек.

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#подмосковье
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Путин: Москва является оплотом российской государственности
08 сентября 2024, 11:26

Фото: сайт Кремля

Москва — оплот российской государственности, заявил президент России Владимир Путин в рамках поздравления москвичей с Днем города на праздничном концерте в «Зарядье».
«(Москва — прим. ред.) — это город-герой и город-труженик, сосредоточение ценностного кода нашего многонационального народа, символ и надежный оплот нашей государственности», — сказал глава государства.

Он отметил, что у каждого человека, где бы он ни родился и ни вырос, особое отношение к Москве.

«Златоглавая и величавая Москва всегда была и остается сердцем России», — заключил Путин.

Москве в этом году исполнилось 877 лет. День города отмечается 7-8 сентября.

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