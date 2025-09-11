В США захотели вернуть поправку о прекращении торговли с Россией

11 сентября 2025, 12:13

В США предложили вернуть поправку Джексона-Вэника

Фото: iStock/dkfielding

В Конгресс США внесли законопроект, нацеленный на возвращение поправки Джексона-Вэника, чтобы полностью прекратить торговлю с Россией. Об этом написал член Палаты представителей Джо Уилсон в социальной сети X.