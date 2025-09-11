В США захотели вернуть поправку о прекращении торговли с Россией
В Конгресс США внесли законопроект, нацеленный на возвращение поправки Джексона-Вэника, чтобы полностью прекратить торговлю с Россией. Об этом написал член Палаты представителей Джо Уилсон в социальной сети X.
Конгрессмен выразил признательность за возможность представить законопроект о восстановлении поправки Джексона-Вэника «после атаки на Польшу». Уилсон считает, что она позволит прекратить любую торговлю с Россией.
Политик добавил, что экс-президент США Барак Обама неправомерно отменил эту поправку во время «ошибочной перезагрузки» отношений с Москвой.
Поправка Джексона-Вэника была принята президентом Джеральдом Фордом в 1974 году. Она предусматривала торговые рестрикции в отношении СССР.
