Фанаты греческого ПАОКа вывесили флаг России на матче ЛЕ с киевским «Динамо»
Во время матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между ПАОКом и киевским «Динамо» фанаты греческой команды развернули на своём секторе российский флаг. Об этом пишет ТАСС.
Согласно полученной информации, акция вызвала серьёзное недовольство среди украинских болельщиков. Сам матч проходил в Польше из соображений безопасности, а номинальным хозяином поля было «Динамо».
Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу ПАОКа. Напомним, в его составе выступает российский форвард Фёдор Чалов, который, однако, не принимал участия в матче из-за серьёзной травмы.
Ответный поединок запланирован на 30 июля в Салониках. Как утверждает источник информагентства, болельщиков киевского «Динамо» на стадион не допустят.
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