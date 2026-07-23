Песков высказался о датах визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

23 июля 2026, 17:49

Песков: Кремль сообщит о дате визита Уиткоффа и Кушнера в Москву

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В Кремле дополнительно проинформируют о дате приезда в Москву спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Напомним, 23 июля состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его американского коллеги Марко Рубио, пишут argumenti.ru. В рамках встречи российский министр раскрыл собеседнику реальное положение дел на линии боевого соприкосновения, подчеркнув, что ВС РФ полностью держат инициативу в своих руках.





«Лавров подтвердил приверженность России предложениям, которые были выдвинуты США на Аляске, и указал Рубио на недопустимость дальнейшей накачки Киева оружием», — говорится в материале.

«Мы сообщим об этом», — заявил Песков, отвечая на вопрос «Известий» о возможных сроках визита американских представителей.