Путин указом утвердил членов Общественной палаты

14 апреля 2026, 20:45

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин подписал указ о назначении 40 членов Общественной палаты РФ. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.





В список вошли президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, народная артистка Диана Гурцкая, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, а также писатель Сергей Лукьяненко. Состав палаты формируется из 40 граждан, утверждаемых президентом, 89 представителей региональных общественных палат и 43 представителей общероссийских общественных объединений и НКО.



Ранее Владимир Путин обратился с приветствием к участникам XVIII съезда Российского Красного Креста, отметив подвижнический характер их работы. В послании президента подчеркивается, что форум определяет ключевые направления развития старейшей гуманитарной организации страны. По словам главы государства, такая деятельность требует душевной щедрости, чуткости и отзывчивости.



Политик напомнил, что уже полтора века РКК объединяет сплоченную команду неравнодушных людей, верных идеалам милосердия и гуманизма. Организация сохраняет традиции предшественников, оказывает помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, многодетным семьям, пожилым гражданам, беженцам и переселенцам.



