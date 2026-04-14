Путин и президент Индонезии обменялись подарками
Президент России Владимир Путин и глава Индонезии Прабово Субианто обменялись памятными подарками после переговоров в Кремле. Об этом пишет индонезийское агентство ANTARA.
Российский лидер вручил индонезийскому президенту самовар. Этот предмет олицетворяет традиции русской чайной церемонии. Прабово Субианто преподнёс Путину декоративную вазу с орнаментом батик и миниатюру храма Боробудур.
Переговоры глав государств прошли в понедельник. Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры обсудили развитие стратегического партнёрства между странами. На повестке стояли актуальные международные и региональные вопросы. После встречи Владимир Путин проводил коллегу до автомобиля. Главы государств тепло попрощались и пожали друг другу руки.
