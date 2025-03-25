Лавров: Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись прислушаться к России

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Бывший президент США Джозеф Байден совершил колоссальную ошибку, когда бесконечно продолжал настаивать на членстве Украины в НАТО. Тем самым он отказался прислушаться к мнению России по этому поводу и создавал для неё угрозы.
Об этом в интервью «Первому каналу» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он пояснил, что совершенно неприемлемо было со стороны главы администрации Белого дома игнорировать мнение Москвы, которая не раз заявляла о недопустимости расширения Североатлантического альянса на восток.
Лавров также добавил, что без помощи западных союзников, без вооружений, которые отправляют Киеву Франция и Великобритания, Украина уже давно была бы разгромлена. В заключение европейские государства, которые хотят отправить на Украину миротворцев, министр назвал «мечтателями», доказавшими свою несостоятельность.
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«Тем самым Байден создал для нас неприемлемые угрозы», — сказал глава российского МИД.
Лавров также добавил, что без помощи западных союзников, без вооружений, которые отправляют Киеву Франция и Великобритания, Украина уже давно была бы разгромлена. В заключение европейские государства, которые хотят отправить на Украину миротворцев, министр назвал «мечтателями», доказавшими свою несостоятельность.
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Александр Бойцов