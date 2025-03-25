Лавров раскрыл некоторые детали переговоров между РФ и США

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
На переговорах между делегациями России и США в Эр-Рияде 24 марта обсуждались вопросы безопасного судоходства в Черном море. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу».
«Обсуждались там, как и условились Путин и Трамп, прежде всего, вопросы безопасного судоходства на Черном море», — сказал Лавров.
При этом он подчеркнул, что Москва будет требовать четких гарантий при возобновлении Черноморской инициативы, которые могут быть обеспечены только приказом из Вашингтона лично Владимиру Зеленскому.
По словам главы МИД РФ, сейчас президентам России и США докладывают о результатах переговоров.
В Эр-Рияде завершились переговоры между российской и американской делегациями, которые продлились более 12 часов. Россию представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
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