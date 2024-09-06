Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Лавров рассказал о своей единственной встрече с уволенным ныне Кулебой

Лавров рассказал о своей единственной встрече с уволенным ныне Кулебой

06 сентября 2024, 09:10
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о своей единственной встрече ныне уволенным со своего поста главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, которая произошла в 2022 году. По словам Лаврова, в ней не было конструктива.
По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, на этой встрече настояла украинская сторона, передаёт РБК. Лавров рассказал, что ему позвонил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и стал настойчиво приглашать приехать на ежегодный дипломатический форум. Он говорил, что о встрече просят украинцы, и, в частности, Кулеба.

«Украинцы говорили, что у них есть какое-то важное послание, но в итоге Кулеба по бумажке прочитал то, что мы ежедневно слышали с начала специальной военной операции. Да и до её начала тоже», — сказал глава российского МИД.



По словам Лаврова, Кулеба не сказал абсолютно ничего нового, кроме официальной позиции. Он тогда спросил у своего турецкого коллеги Чавушоглу, а где же послание, которое хотела передать украинская сторона. Но тот выглядел удивлённым, так как ничего конструктивного не прозвучало.

Читайте также:

Рада утвердила отставку главы МИД Украины Кулебы

«Это марионетки»: Сенатор Климов об отставке Кулебы

Лавров рассказал о попытке Турции восстановить зерновую сделку
#форум
#мид
#министр
#операции
#лавров
#послание
Захарова назвала самое отвратительное и трагикомичное в ситуации вокруг Павла Дурова
Захарова: во Франции не смогли объяснить, что произошло с Дуровым
06 сентября 2024, 08:48

Фото: соцсети П. Дурова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ заявила, что самое отвратительное и трагикомичное в ситуации вокруг основателя Telegram Дурова — что во Франции не смогли объяснить произошедшее. Об этом информирует РИА Новости.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ-2024 является РИА Новости.

«Самое отвратительное и трагикомичное — не только то, что было предпринято в отношении Павла Дурова, а то, что власти Франции объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу», — сказала она.

По ее словам, связано это с тем, что они утратили навык всех реально действующих демократических механизмов. Захарова отметила, что обратной связи с населением страны у них нет. Она пояснила, что французские власти привыкли использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения.

Напомним, что Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прибытию в аэропорт Парижа. Бизнесмен оказался под судебным надзором и получил запрет на выезд из Франции. Основателю Telegram были предъявлены обвинения в 10 правонарушениях и уголовных преступлениях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что примирения со спортсменами, спонсировавшими Киев, быть не может. По ее словам, речь в таком случае идет о деньгах, которые идут на убийство российских граждан, детей и военных, а также разрушение гражданской инфраструктуры.

Читайте также:

Президент России Владимир Путин высказался о встрече с Павлом Дуровым

Путин был бы готов встретиться с Дуровым в Москве

Захарова высказалась о спортсменах, которые спонсируют Киев
#форум
#мид
#вэф
#мария захарова
#мид рф
#telegram
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова высказалась о спортсменах, которые спонсируют Киев
Захарова: примирения со спортсменами, спонсировавшими Киев, быть не может
06 сентября 2024, 07:29

Фото: сайт МИД РФ

Примирения со спортсменами, спонсировавшими Киев, быть не может. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на ВЭФ, пишет РИА Новости.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ-2024 является РИА Новости.

«Другое дело, если люди не только занимаются спортом, не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай Бог, спонсируют киевский режим, не дай бог ассоциируют себя с киевским режимом», — сказала она.

По её словам, в этой ситуации не может быть и речи о каком-либо примирительном тоне. Она отметила, что речь в таком случае идет о деньгах, которые идут на убийство российских граждан, детей и военных, а также разрушение гражданской инфраструктуры.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что санкции США против медиагруппы «Россия сегодня» и её дочерних СМИ не останутся без ответа.

Читайте также:

Подполье: ВС России ударили по складам у Львова, куда свозят технику из Польши

Путин рассказал о ситуации в Курской области

Ордер на поимку Владимира Зеленского выписали в народном ополчении Крыма
#россия
#убийство
#форум
#вэф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков назвал одно важное оправдание для цензуры в СМИ
Песков выступил за полную свободу информации, но не в условиях войны
06 сентября 2024, 06:49

Фото: istock/microgen

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на его убежденность в необходимости полной свободы слова, в условиях военных действий цензура оправдана.

«Ограничивать информацию нельзя, но в состоянии войны, в котором мы находимся, такие меры оправданы», — подчеркнул Песков. Об этом он рассказал в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.
Он отметил, что по окончании военного конфликта должна быть восстановлена полная свобода информации. Песков также подчеркнул важность патриотической работы СМИ и привел в пример агентство ТАСС, как источник правдивой и аргументированной информации.

Ранее сообщалось, что России пора выбирать День победы в честь окончания СВО, заявил военкор Юрий Котенок, отвечая на слова замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова об уже состоявшейся победе России в СВО.

Читайте также:

Наемники ВСУ просятся домой: раскрыто, что с ними случилось под Курском

В Пентагоне раскрыли, что будет, если Украина применит ракеты высокой дальности

Алаудинов рассказал, как сейчас ситуация Курском направлении
#сми
#сво
#песков
#патриотизм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп оценил высказывание Путина о поддержке Харрис на выборах
Трамп: не знаю, как расценивать заявление Путина о поддержке Харрис
06 сентября 2024, 04:55

Фото: Сайт Кремля

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента Камалы Харрис.
Политик признался, что пока не вполне понимает, как реагировать на такую позицию.

«Путин сегодня поддержал Камалу Харрис. Не знаю, стоит ли мне позвонить и поблагодарить его. <...> Я не понимаю, как это расценить, не уверен, оскорбил ли он меня этим или оказал услугу», — заявил Трамп в беседе с журналистами.

Ранее в Белом доме также прокомментировали высказывание Путина, призвав Россию «прекратить вмешиваться в выборы» США.

Напомним, что 5 сентября на Восточном экономическом форуме Владимир Путин выразил надежду, что в случае победы на выборах Камала Харрис не станет ужесточать санкции против России. Президент также отметил её «заразительный смех», намекнув, что это говорит о её хорошем настроении.

Читайте также:

Трамп намерен создать комиссию для аудита правительства США во главе с Маском

Трамп сделал неожиданное заявление о санкциях США

Белый дом призвал Путина перестать говорить о выборах президента США
#выборы
#сша
#владимир путин
#президент
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден по ошибке заявил о визите в Северную Корею вместо Южной
06 сентября 2024, 03:45

kremlin

Президент США Джо Байден допустил оговорку, утверждая, что посещал Северную Корею (КНДР) для консультаций по производству компьютерных чипов, прежде чем быстро исправиться.
«Я посещал разные страны мира — от Северной Кореи, (...) Южной Кореи и других стран, чтобы добиться открытия заводов по производству компьютерных чипов в Соединённых Штатах», — заявил Байден, отметив важность международного сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее, в июле, Байден уже несколько раз оговаривался в публичных выступлениях. Одной из таких ошибок стало упоминание Владимира Путина как президента Украины, после чего он быстро пошутил, что собирается «победить Путина».

Напомним, бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область обернётся «двойным поражением» для Киева и победой для России. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom. По его словам, украинская армия не смогла достичь никаких стратегических целей в этом регионе.

Читайте также:

Хантер Байден собирается признать вину в деле о неуплате налогов

«Придётся объясниться»: во Франции отреагировали на слова Путина о Харрис

«Тонкий политический троллинг»: политолог высказался о призыве Путина поддержать Харрис
#страны
#байден
#кндр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине
06 сентября 2024, 02:31

Фото: istock/butenkow

Российское посольство в Аргентине призвало власти страны воздержаться от одностороннего подхода к украинскому конфликту. Это заявление прозвучало в ответ на критику аргентинского МИДа от 4 сентября.
В заявлении Аргентины осуждался российский удар по городу Полтаве и содержался призыв к прекращению применения силы. Российские дипломаты подчеркнули, что удар был нанесён по учебно-тренировочному центру Вооружённых сил Украины (ВСУ), где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников. Эти дроны, по словам посольства, ежедневно используются для атак на гражданскую инфраструктуру и мирное население России.

«Призываем аргентинскую сторону воздержаться от однобоких суждений и объективно оценивать происходящее в зоне украинского конфликта», — отметили в российском диппредставительстве.
Удар по центру в Полтаве был нанесён 3 сентября, и, как сообщили в Минобороны России, все цели операции были достигнуты.

Читайте также:

«Все рухнет»: В Киеве испугались решения Зеленского на фоне провалов ВСУ

Алаудинов: ВСУ ежедневно отправляют новые подразделения на курское направление

В Пентагоне раскрыли, что будет, если Украина применит ракеты высокой дальности
#минобороны
#удар
#дроны
#аргентина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На выборах в Подмосковье будут работать свыше 8 тыс. наблюдателей
05 сентября 2024, 22:43

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

За ходом Единого дня голосования в Московской области будут следить более 8 тыс. наблюдателей. Об этом заявили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«За выборами местных депутатов станут следить три категории наблюдателей: 1187 человек - от общественных палат; 2681 – от кандидатов и 4153 человека – от избирательных объединений», – говорится в сообщении.
Уточняется, что все они ознакомлены со своими правами и действиями на избирательном участке, а также во время выездных голосований. Они будут наблюдать за процессом голосования, подсчётом голосов и определением результатов выборов.

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Ранее сообщалось, что Подмосковье 6-8 сентября пройдут выборы депутатов муниципальных Советов в 25 городских округах, ещё в трёх состоятся довыборы.

В ходе выборов в муниципальные Советы депутатов суммарно будет оспорено 580 мандатов.

Читайте также:

Единороссы подготовили почти 1,8 тыс. наблюдателей к выборам в Подмосковье

Подмосковье стало лидером по количеству заявлений, поданных для участия в ДЭГ

Депутаты Мособлдумы будут следить за голосованием на выборах в своих округах

Депутаты Мособлдумы будут следить за голосованием на выборах в своих округах
#выборы
#политика
#голосование
#подмосковье
#московская область
#наблюдатели
#общественная палата московской области
#мособлизбирком
#едг
#единый день голосования
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Цивилев: многие страны разделяют позицию нашей страны
05 сентября 2024, 22:02

Фото: iStock/macky_ch

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев выразил уверенность в том, что многие государства мира на самом деле разделяют позицию России о мироустройстве, однако не все осмеливаются об этом открыто говорить.
Он также отметил важность международных взаимодействий с другими странами для того, чтобы доносить им позицию России.

«Многие государства нашу позицию разделяют, но некоторые боятся это говорить публично. Друзей у нас становится всё больше и больше, потому что наша позиция — она понятна и проста, и Владимир Владимирович несёт сейчас огромную ответственность не только за нашу страну, он возглавил сейчас формирование нового мироустройства», — приводит NEWS.ru слова Цивилева.

Ранее сообщалось, что в Белом доме призвали президента России Владимира Путина перестать говорить о выборах президента США.

Читайте также:

Белый дом призвал Путина перестать говорить о выборах президента США

Президент Польши Дуда обвинил премьера Туска в сотрудничестве со спецслужбами РФ

Зеленский выразил желание увидеть Россию на втором саммите мира
#сша
#премьера
#россия
#страны
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белый дом призвал Путина перестать говорить о выборах президента США
05 сентября 2024, 21:40

Фото: iStock/YayaErnst

В Белом доме призвали президента России Владимира Путина перестать говорить о выборах президента США. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.
Сегодня Путин иронично заявил, что после того, как Байдена сняли с президентской гонки, следует поддерживать нового кандидата от демократов — Камалу Харрис. Эти высказывания и попросили Кирби прокомментировать.
«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, — это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал вмешиваться», — возмутился официальный представитель Белого дома.
Стоит отметить, что во время своего выступления Путин также подчеркнул, что российская сторона не имеет права определять фаворитов на пост главы США, поскольку в конечном счете выбор будет сделан американцами. А Россия, как отметил Путин, уважительно относится к волеизъявлению жителей Штатов.

Читайте также:

Путин раскрыл фаворита России на выборах в США

Путин призвал поддержать кандидата в президенты США Камалу Харрис

Стало известно, как Харрис мешает военной помощи Украине
#сша
#россия
#права
#пост
#гонки
#дома
#люди
#выбор
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф