Лавров рассказал о своей единственной встрече с уволенным ныне Кулебой

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о своей единственной встрече ныне уволенным со своего поста главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, которая произошла в 2022 году. По словам Лаврова, в ней не было конструктива.
По словам руководителя российского внешнеполитического ведомства, на этой встрече настояла украинская сторона, передаёт РБК. Лавров рассказал, что ему позвонил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и стал настойчиво приглашать приехать на ежегодный дипломатический форум. Он говорил, что о встрече просят украинцы, и, в частности, Кулеба.
По словам Лаврова, Кулеба не сказал абсолютно ничего нового, кроме официальной позиции. Он тогда спросил у своего турецкого коллеги Чавушоглу, а где же послание, которое хотела передать украинская сторона. Но тот выглядел удивлённым, так как ничего конструктивного не прозвучало.
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«Украинцы говорили, что у них есть какое-то важное послание, но в итоге Кулеба по бумажке прочитал то, что мы ежедневно слышали с начала специальной военной операции. Да и до её начала тоже», — сказал глава российского МИД.
По словам Лаврова, Кулеба не сказал абсолютно ничего нового, кроме официальной позиции. Он тогда спросил у своего турецкого коллеги Чавушоглу, а где же послание, которое хотела передать украинская сторона. Но тот выглядел удивлённым, так как ничего конструктивного не прозвучало.
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Александр Бойцов