Фото: сайт Кремля
Украину скорее всего ждёт судьба Афганистана и других стран, где США и их западные союзники устраивали военно-политические авантюры. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Сергей Лавров подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-за того, что Киев слишком положился на своих западных хозяев, не принимая в расчёт тот факт, что союзники и партнёры прежде всего пекутся о своей выгоде. Не следует рассчитывать на то, что нужды и чаяния украинского народа будут здесь каким-то образом учтены, заключил руководитель российского дипломатического ведомства.
Читайте также:
«Команду даёт Вашингтон»: Запад не заинтересован в переговорах РФ и Украины
Лавров не увидел в соглашении Киева и Лондона юридически обязывающих положений
Лавров: отношения РФ и КНР переживают наилучший период в многовековой истории
Александр Бойцов